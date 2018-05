Lídri EÚ sa dohodli na novej stratégii v obchodnom spore s USA

dnes 9:01 -

Lídri štátov a vlád krajín Európskej únie (EÚ) sa dohodli na novej stratégii v obchodnom spore s USA, ktorý eskaluje. Brusel by mal Washingtonu ponúknuť obchodné úľavy výmenou za trvalú výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka pre európske firmy, uviedli diplomati v noci na štvrtok po rokovaniach najvyšších predstaviteľov v Sofii.

Konkrétne má ísť napríklad o dovoz skvapalneného plynu do Európy z USA, uľahčenie prístupu na trh EÚ pre americké automobilky alebo liberalizáciu trhov verejného obstarávania. Brusel okrem toho ponúka rokovania o potenciálnej reforme pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré sú považované za zastarané. Cieľom ponuky je, aby sa zabránilo obchodnej vojne. Predstavitelia EÚ však dali jasne najavo, že Brusel nie je ochotný rokovať s "pištoľou pri hlave".

Lídri EÚ reagovali novou stratégiou na fakt, že ešte stále neexistuje riešenie v spore týkajúcom sa nových ciel na dovoz ocele a hliníka do USA. Americký prezident Donald Trump naposledy uviedol, že zatiaľ nedá európskym firmám trvalú výnimku z týchto ciel. Výnimka pôvodne platila do 1. mája a bola predĺžená do 1. júna. Čo sa stane potom, zatiaľ nie je jasné.

USA požadujú za trvalú výnimku obchodné úľavy pre americké firmy. EÚ sa však nechce nechať vydierať. Najprv je potrebné vyriešiť spor týkajúci sa ciel, až potom je možné rokovať o ďalších témach, zopakovali lídri únie v Sofii.