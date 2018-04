Rast americkej ekonomiky sa v prvom štvrťroku zmiernil

dnes 16:01 -

Medziročné tempo reálneho rastu ekonomiky USA sa v prvom kvartáli zmiernilo na 2,3 percenta. Informovalo o tom v piatok americké ministerstvo obchodu. Dôvodom spomalenia rastu hrubého domáceho produktu krajiny bolo to, že výdavky spotrebiteľov posilnili najmenej za takmer päť rokov. Po raste o 4 percentá v štvrtom kvartáli 2017 stúpli v prvom štvrťroku iba o 1,1 percenta. Rast hospodárstva krajiny za január až marec však bol napriek tomu lepší, ako sa očakávalo. Mnohí ekonómovia prognózovali, že posilní menej ako o 2 percentá.

K spomaleniu tempa rastu americkej ekonomiky v prvom štvrťroku prispelo aj zníženie fixných investícií do obytných nehnuteľností, exportu a vládnych výdavkov. Čiastočne to však vykompenzovalo zvýšenie súkromných investícií do zásob a spomalenie dovozu. V záverečnom štvrťroku vlaňajška sa americká ekonomika zväčšila o 2,9 percenta a v predchádzajúcich dvoch kvartáloch, čiže v druhom a treťom štvrťroku minulého roka, hospodárstvo USA rástlo medziročným tempom nad úrovňou 3 percentá.