Výraznejšie zdraželi najmä byty mimo Bratislavy

dnes 11:16 -

V prvom štvrťroku 2018 pokračovali na realitnom trhu ceny nehnuteľností v raste vo väčšine krajských miest. Pokračuje aj dopyt do nehnuteľnostiach, očakávané opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) rozhýbali ďalších kupujúcich, ktorí by možno s kúpou čakali na neskôr. Vyplýva to z analýz portálu Nehnuteľnosti.sk.

Podľa Martina Lazíka, analytika portálu Nehnuteľnosti.sk, majú ľudia v súčasnosti pred účinnosťou zmien NBS možno na dlhšiu dobu poslednú šancu využiť výhodné podmienky financovania. "Ak ich v rozhodovacom procese pred kúpou bývania brzdí vysoká cena a šanca na pokles cien nehnuteľnosti, musia zvážiť aj možnosť, že teraz možno kúpia nehnuteľnosť o 5.000 či 10.000 eur drahšie, ale neskôr možno nedostanú úver. Alebo ich financovanie bude komplikovanejšie. A nakoniec prerobia aj viac ako keby prišlo k poklesu cien nehnuteľností o spomínaných 5.000 až 10.000 eur," upozornil Lazík, pričom to platí najmä pre mimobratislavský realitný trh.

Súbeh nižšej ponuky a snahy kúpiť nehnuteľnosť pred platnosťou opatrení NBS v poslednom štvrťroku podľa portálu zvýšilo ceny na realitnom trhu. Analýzy portálu Nehnuteľnosti.sk ukázali, že ceny v segmente dvojizbových bytov na bratislavskom trhu narástli v prvom štvrťroku 2018 oproti poslednému štvrťroku 2017 o 2,6 %. Najdrahšou lokalitou v Bratislave je stále Staré Mesto, nasleduje tretí bratislavský obvod a Petržalka.

Ostatné krajské mestá na Slovensku zaznamenali nárast cien dvojizbových bytov v porovnávanom období v priemere o 4 %. Najviac sa zvyšovali ceny bytov v dvoch košických obvodoch, druhom a treťom, až o približne 11 %. Výraznejšie rástli ceny aj v Banskobystrickom okrese, o takmer 7 %. To znamená, že zatiaľ čo v poslednom štvrťroku 2017 tu stál dvojizbový byt 73-tisíc eur, v prvom kvartáli tohto roka stál rovnaký byt už 78-tisíc eur. Dvojizbové byty v Žiline zdraželi o takmer 4 %. Ceny trojizbových bytov v Košiciach, Trnave, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici sa podľa portálu s nehnuteľnosťami pohybujú v intervale od 95.000 do 99.000 eur. V Trenčíne a Prešove stojí takýto byt okolo 80.000 eur.