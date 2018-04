Brusel predstavil výsledky rokovaní o obchodných dohodách s Japonskom a Singapurom

dnes 16:46 -

Obchodné dohody Európskej únie s Japonskom a Singapurom sú o krok bližšie k realite. Európska komisia totiž v stredu predstavila Rade Európskej únie výsledky rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve s Japonskom a o dohodách o obchode a investíciách so Singapurom. Ich výsledkom by malo byť rušenie ciel ako aj ďalšie uvoľňovanie obchodných vzťahov. Víziou Bruselu je pritom tieto dohody schváliť do konca funkčného obdobia súčasnej komisie v roku 2019.

Po schválení radou sa dohody dostanú pred Európsky parlament. Dohoda o ochrane investícií so Singapurom bude predmetom ratifikačného procesu aj na vnútroštátnej úrovni. Zároveň podľa Európskej komisie pokračujú rokovania s Japonskom o normách ochrany investícií a o urovnávaní sporov o ochrane investícií.

Pri dohode s Japonskom ide pritom podľa Bruselu o najrozsiahlejšie dvojstranné obchodné partnerstvo, aké kedy Európska únia vyrokovala. "Dohoda o hospodárskom partnerstve otvorí pre obidve strany obrovské trhové príležitosti a v mnohých oblastiach posilní spoluprácu medzi Európou a Japonskom. Obe strany v nej opätovne potvrdili spoločný záväzok v oblasti udržateľného rozvoja a po prvý raz do nej zahrnuli konkrétny záväzok Parížskej dohody o zmene klímy," píše sa v tlačovej správe Európskej komisie.

Prevažná väčšina ciel, na ktoré pri vývoze do Japonska minú európske podniky až miliardu eur ročne, sa zruší. Dohodou sa odstráni aj niekoľko dlhodobých regulačných prekážok, napríklad dvojité testovanie a duplicitná byrokratická záťaž. Vďaka dohode sa japonský trh so 127 mil. spotrebiteľov otvorí kľúčovému poľnohospodárskemu vývozu Európskej únie, vyše 200 tradičných európskych regionálnych potravinových výrobkov a nápojov získa v Japonsku ochranu, rozšíria sa vývozné príležitosti únie v celej škále ďalších odvetví a európske podniky sa budú môcť v mnohých japonských mestách uchádzať o verejné zákazky.

EÚ a Japonsko sú zároveň v konečnom štádiu rokovaní o dohode o strategickom partnerstve. "Po nadobudnutí platnosti sa vďaka nej politické vzťahy medzi oboma stranami posunú na novú úroveň, zintenzívni sa politický dialóg, potvrdia spoločné hodnoty a zásady a umožní bližšia spolupráca na spoločných problémoch na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni," píše sa vo vyhlásení Bruselu.

Dvojstranné obchodné a investičné dohody so Singapurom sú prvé svojho druhu, ktoré únia uzavrela s členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). V rámci združenia je Singapur pre EÚ najväčším partnerom s celkovým objemom dvojstranného obchodu na úrovni vyše 53 mld. eur v tovare a viac ako 44 mld. eur v službách. V Singapure sídli viac ako 10 tis. spoločností z únie, ktoré ho využívajú ako centrum pre celý tichomorský región.

"Tieto dohody teda pre EÚ predstavujú dôležitý míľnik, pokiaľ ide o nastavenie vysokých noriem a pravidiel vzťahov s významnou a rýchlo sa rozvíjajúcou juhovýchodnou Áziou. Dohody zároveň slúžia ako základný stavebný kameň pre budúce medziregionálne obchodné styky a investičnú dohodu medzi EÚ a ASEAN-om," dodáva Európska komisia s tým, že Singapur už dnes priťahuje najviac európskych investícií v Ázii a ich objem sa na oboch stranách v posledných rokoch výrazne zvyšuje. Objem bilaterálnych investícií v roku 2016 dosiahol 256 mld. eur.

Okrem rozsiahlych ekonomických možností sa dohody podľa komisie komplexne zaoberajú aj obchodom a udržateľným rozvojom. Stanovujú najvyššie normy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, zároveň posilňujú spoločné opatrenia EÚ a Japonska v oblasti udržateľného rozvoja a zmeny klímy a v plnom rozsahu zaručujú služby vo verejnom záujme.