Štipka konšpirácie na víkend: Tretia svetová vojna bude ekonomická

Strach z potenciálneho jadrového konfliktu odvádza pozornosť od oveľa legitímnejšej hrozby, finančnej vojny medzi Východom a Západom. Je dôležité pamätať na to, že všetky vojny sú vždy bankérskymi vojnami, čo znamená, že z takmer všetkých vojen majú prospech medzinárodní finančníci tým, že sa vytvára prostredie na centralizáciu bohatstva a politickej moci. Lákavá je predstava myšlienky, že existuje nejaké medzinárodné rozdelenie, ktoré dáva na jednu stranu východné vlády a na stranu druhú kontrolované globalizované vlády. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že rovnako globalizovaní predstavitelia a inštitúcie, ktoré prenikajú do západných financií a politiky sedia aj na vplyvných pozíciách v krajinách ako je Rusko a Čína, je ťažké uveriť, že existuje takýto druh delenia.



Rusko a Čína plne podporujú globalizované inštitúcie, ako je Banka pre medzinárodné zúčtovanie (centrálna banka centrálnych bánk) a Medzinárodný menový fond (MMF). Vlády oboch národov vyzývajú MMF, aby uplatnil svoj rámec menového koša v menovom systéme ako základ pre nový systém menovej rezervnej meny. Rusko aj Čína chcú, aby sa MMF, globalizovaná kontrolovaná entita, stala de facto vládcom novej globálnej menovej štruktúry. Táto výzva sa ale doposiaľ nebrala vážne, pretože údajne neexistuje žiadna alternatíva k vysoko likvidnému americkému doláru. To však už nie je pravda.





S nástupom generácie kryptomien a ľahko sledovaného mechanizmu výmeny, globalizátori získali dokonalý nástroj na likviditu, na výmenu dolára za svetovú rezervu. Všetko, čo teraz potrebujú, je krízová udalosť na zabezpečenie prechodu. To znamená, že sa pre masy musí pripraviť katastrofické divadlo, aby sa nahnala primeraná úroveň strachu a zmätok potrebný na dosiahnutie zmien vo fiškálnych systémoch sveta bez veľkého odporu obyvateľstva, ktoré by následkom takéhoto kroku riadne utrpelo. Zdá sa, že takéto krízová udalosť by mohla byť v podobe medzinárodnej obchodnej vojny. Obchodnej vojny koncipovanej tak, aby sa jedného dňa dala považovať za "svetovú vojnu".



Čína sa pripravuje na opustenie amerického dolára prinajmenšom od roku 2005, kedy začala vydávať to, čo západné finančné médiá nazývajú "dlhopismi panda", sú to dlhopisy denominované v juanoch. V tom čase sa tento nápad dal považovať za vtip. Ale keď Čína rozšírila svoju likviditu o bilióny za posledných 13 rokov prostredníctvom rôznych nástrojov denominovaných v juanoch, a keď dokonca začala nakupovať ropu v juanoch namiesto dolárov, smiech sa postupne vytratil. Vytvorilo sa niečo, čo sa nazýva "petro-juanový" trh. Petro-jüanové futures sa obchodujú na celom svete a vzhľadom na skutočnosť, že Čína je najväčším dovozcom / vývozcom na svete, zostáva len otázkou času, kým mnohí z obchodných partnerov prejdú z dolára na juan.





Vyvrcholením obchodnej vojny bude úplný dumping amerického dolára Čínou a jej spojencami. S tým, že Čína končí s nákupmi amerických štátnych dlhopisov, to môže prísť oveľa skôr, než sa zdá. Mnohí sú presvedčení, že Čína "nikdy nezlomí USA a nepoloží dolár", avšak menový kolaps nie je nič nepredstaviteľné. Pozrime sa na zvláštny vzťah medzi oznámeniami Federálneho rezervného systému týkajúcimi sa zvyšovania úrokových sadzieb a oznámeniami Donalda Trumpa o zvyšovaní ciel voči Číne a iným krajinám. Takmer v každom prípade, keď Fed spôsobí veľký pokles na akciových trhoch, Trump súčasne oznamuje agresívnejšie colné opatrenia. Médiá automaticky obviňujú Trumpa z obchodnej vojny, úplne však ignorujú priamu súvislosť s krokmi Fedu pri odstraňovaní umelej podpory. Centrálni bankári vytvorili masívnu trhovú bublinu a teraz ju znehodnocujú. Ľudia ale považujú kroky Fedu za "politickú chybu", alebo to ospravedlňujú tým, že bankári nevedia čo robia, a že sa nakoniec smerovanie obráti a začnú opäť podporovať akcie. Ale prečo by to robili?





Medzinárodní finančníci a centrálne banky majú v tejto chvíli v rukách všetko, aby dokázali podporiť akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti atď. V priebehu paniky z obchodnej vojny dokážu prakticky urobiť čokoľvek, čo sa im zachce, bez odvetných opatrení. Niektorí ľudia budú viniť Donalda Trumpa a konzervatívcov, ktorí za neho hlasovali, iní budú viniť Čínu a Rusko, alebo vo všeobecnosti "kapitalizmus" a "voľné trhy", aj keď sme tu už viac než sto rokov skutočný voľný trh nemali. Ale len veľmi málo ľudí bude obviňovať konkrétne globálne banky. Globalizári budú vinu hádzať na "sebectvo" a "nacionalizmus" a budú požadovať aby bol svetový hospodársky systém postavený na jednej svetovej menovej štruktúre.



V mnohých ohľadoch môže byť svetová hospodárska vojna omnoho katastrofálnejšia ako jadrová. V prípade hospodárskeho kolapsu by mohlo veľmi ľahko zahynúť množstvo ľudí, pretože obchodná infraštruktúra a systémy nákladnej dopravy skolabujú. Škody ale môžu byť ľahšie riadené a centrálne kontrolované finančnými elitami. Bohatstvo sa môže presunúť na ľubovoľný počet aktív kdekoľvek na planéte - takže myšlienka, že globalizátori v tomto scenári o nič neprídu, je dosť naivná. Medzitým sa banky snažia uchmatnúť si ešte väčšiu moc pre existujúce organizácie ako je MMF. Keďže niektoré krajiny čelia ekonomickým bankrotom, globalizované inštitúcie budú len rásť.



Jadrová vojna vyvoláva strach, v hospodárskej vojne zostáva centralizovaná dominancia. Najväčšou katastrofou by nebola tragédia masovej nezamestnanosti, degradácia infraštruktúry, strata menovej stability alebo strata spoľahlivej výroby potravín a energie. Najväčšou katastrofou by bolo pokračujúce prosperovanie bankových konglomerátov a organizácií centrálnych bánk. Najväčšia katastrofa by prišla po kolapse - v podobe konsolidácie. Bankové elity musia byť včas odhalené ako skutočný katalyzátor ďalšej svetovej vojny.

Autorom je Brandon Smith z Alt-Market.com