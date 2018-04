Zdaniť kryptomeny nie je jednoduché

Zdroj: lindak

Po pár minútach čítania vás nadšenie prejde. Okrem toho, že bolo dosť zložité dokument na stránke vôbec nájsť, ešte zaujímavejšie je to, že Ministerstvo financií ho vydalo pár dní pre koncom marca. To znamená v posledných dňoch, kedy ešte môžete podať daňové priznanie. Nehovoriac o tom, že keď ste poctivý, tak ste ho už mali podané skôr. Nevadí, argumentovalo sa opravným daňovým priznaním aj pre tých, ktorým to už spravil zamestnávateľ. Horšie už vyzerá len samotné usmernenie, ktoré v sebe skrýva hneď niekoľko problémov.

Prvým problémom je usmernenie ako také

Usmernenie bolo vydané v zlom čase a v princípe nehovorí nič nové o čom už nešpekulovali daňoví poradcovia predtým. Kľúčové bude nadchádzajúce obdobie, kedy by malo Ministerstvo financií zaujať ku kryptomenám komplexnejší postoj.

Druhým problémom je, že usmernenie neopisuje presné postupy

V princípe hovorí len o zdanení výnosu. Ale aj samotné zdanenie výnosu vyvoláva množstvo otázok. Hlavným problémom je ocenenie nakúpených/predaných kryptomien, keďže kryptomenové burzy idú 24/7 a na každej jednej sú v dôsledku likvidity rozdielne ceny. Výmenu by ste mali oceňovať v čase realizácie obchodu alebo – ako sa píše v nariadení – akejkoľvek výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby alebo výmeny za inú virtuálnu menu. A následne by ste to mali zdaniť. To znamená, že keď si kúpite obed za kryptomeny, tak by ste to mali evidovať a neskôr to zdaniť, keď ste boli v tej ktorej kryptomene v zisku. Väčšina kryptonadšencov asi vie, že je komplikované a nemožné všetko toto evidovať, kde ste za akú kávičku či obed zaplatili. Rovnako je to nemožné aj kvôli vysokej volatilite, keď nákup bitcoinu pred 5 minútami má už teraz inú cenu.

Tretím problémom usmernenia je to, že v princípe nič neusmernilo

Vy si jednoducho priznáte alebo nepriznáte koľko ste vymenili (nakúpili alebo predali). Usmernila sa akurát výška dane, a to 19 % prípadne 25 % pre fyzické osoby a odvody vo výške 14 %. Naviac takéto usmernenie poskytuje príležitosť legalizovania príjmov z trestnej činnosti, keďže by ste ich mohli legalizovať cez kryptomeny.





V konečnom dôsledku je kryptomenový svet natoľko lišiacky, že dokáže evidenciu a väčšinu stôp za sebou zamiesť. V súčasnosti existujú kryptomeny, ktoré je nemožné vystopovať a vy neviete, tak ako pri pseudo-anonymnom bitcoine odhaliť adresu kam kryptomena smerovala. Samozrejme si ju vždy musíte niekde zameniť, keď ňou nechcete platiť, avšak aj to je možné obísť. V súčasnosti sa čoraz viac presadzujú tzv. decentralizované burzy, kde neposielate prostriedky cez tretiu stranu, ale priamo druhému obchodníkovi. Kryptomenový svet je nevyspytateľný a neustále sa vyvíja. Ministerstvo financií v konečnom dôsledku zistí, že zdaňovať kryptomeny nie je tak jednoduché ako sa môže zdať. Môžu začať požadovať od centralizovaných búrz údaje, avšak to je len dočasným riešením. Jednoduchšie by bolo požadovať nižšie dane, ktoré by bola väčšina ľudí ochotná zaplatiť a netrávili by čas obchádzaním systému a zametaním stôp. Slovensko sa vydalo opačným smerom, škoda, mohli sme byť dobrým príkladom pre ostatné krajiny.

Autorom je Martin Lindák, Analytik IAD Investments