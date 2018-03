Soul sa ako prvý dohodol s Washingtonom na výnimke na vývoz ocele

dnes 12:01 -

Kórejská republika sa ako prvá dohodla s Washingtonom na dlhodobej výnimke na export svojej ocele do Spojených štátov. Dosiahla ju len za cenu veľkých ústupkov. V pondelok o tom informovalo juhokórejské ministerstvo obchodu.

Udeleniu výnimky predchádzali viacmesačné rokovania o zmenách v dohode o zóne voľného obchodu medzi oboma krajinami. Partneri ju uzavreli pred šiestimi rokmi.

Soul súhlasil s dovozom 25.000 amerických áut navyše ročne. Ani na ne sa nebudú vzťahovať juhokórejské technické normy. Kórejčania čiastočne uznali americké štandardy na bezpečnosť vozidiel a súhlasili s uvoľnením svojich limitov na objem emisií vo výfukových plynoch amerických vozidiel. Američania znížia clo na malé kórejské nákladné autá až o 20 rokov neskôr, než sa uvádzalo v dohode o ich zóne voľného obchodu. Clo na ne prestane platiť až v roku 2041.

Kórejčania za to môžu do USA vyvážať bezcolne 2,68 milióna ton ocele ročne. Je to 70 % množstva, ktoré priemerne exportovali na americký trh v rokoch 2015 až 2017.

Po Kanaďanoch a Brazílčanoch sú Kórejčania najväčšími exportérmi ocele a výrobkov z nej do Spojených štátov.

Trumpovo sankčné clo na dovoz ocele a hliníka začalo platiť v piatok (23. 3.)