Bratislava má nové letecké spojenia do Londýna - Lutonu a na Maltu

Cestujúci z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave môžu od nedele využívať nové letecké spojenia. Spoločnosť Wizz Air začína prevádzkovať pravidelnú linku do Londýna - Lutonu, kam bude lietať denne sedemkrát v týždni. Dopravca Ryanair začína dvakrát v týždni lietať na Maltu, spojenie bude fungovať vo štvrtok a v nedeľu. Obe nové linky sú súčasťou letného letového poriadku, ktorý platí od 25. marca do 27. októbra. Linka na Maltu bude súčasťou aj zimného letového poriadku, ktorý bude platiť od konca októbra tohto roka do konca marca 2019.

"Keďže sa snažíme ponúkať cestujúcim cenovo dostupné spojenia a reagovať na ich požiadavky, od 20. mája zvýšime kapacitu na linke do Lutonu. Od mája bude letecké spojenie zabezpečovať jedno z našich úplne nových efektívnych lietadiel Airbus A321 s kapacitou 230 miest," uviedla Sorina Maria Ratz z Wizz Airu v rámci oznámenia otvorenia linky z Bratislavy do Londýna. Wizz Air využije nové lietadlá Airbus A321 už od nedele aj na linkách do Sofie a Varšavy.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air pôsobí na bratislavskom letisku od marca 2016. Počas letného letového poriadku bude z Bratislavy prevádzkovať šesť leteckých spojení, a to do destinácií Skopje, Kyjev, Varšava, Tuzla (do 23. apríla), Sofia, Londýn - Luton.

Ryanair bude počas letného letového poriadku lietať z Bratislavy do 25 destinácií, čo je najvyšší počet pravidelných liniek od vstupu dopravcu na bratislavské letisko v roku 2005. Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe zriadila svoju základňu na letisku v Bratislave v marci 2015.