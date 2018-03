Leteckú firmu Air France ochromil štrajk za zvýšenie miezd

dnes 12:46 -

Francúzska letecká spoločnosť Air France informovala, že tridsať percent jej diaľkových letov a letov do stredne vzdialených destinácií z Paríža a do Paríža sa v piatok neuskutoční pre štrajk týkajúci sa mzdových požiadaviek. Letecký prepravca zároveň vo vyhlásení uviedol, že zrušených je 20 percent vnútroštátnych letov. Firma Air France svojim zákazníkom odporúča, aby si zistili, či ich let nie je zrušený predtým, ako pôjdu na letisko. Ponúkla pritom, že letenky bezplatne vymení.

Cieľom štrajkujúcich je donútiť manažment leteckej spoločnosti, aby sa platy zvýšili o 6 percent. Štrajk zamestnancov Air France za zvýšenie miezd nasleduje deň po tom, ako francúzsku železničnú a leteckú dopravu, vyučovanie v školách a iné verejné služby vážne narušili protesty odborárov proti ekonomických reformám prezidenta Emmanuela Macrona.