Reforma verejného obstarávania smeruje najmä k jeho profesionalizácii

dnes 14:16 -

Základné kroky reformy verejného obstarávania smerujú najmä k jeho profesionalizácii. Uviedol to v utorok predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák po rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti, kde hovoril o svojej vízii o fungovaní ÚVO, o svojich prvých krokoch k jej naplneniu a o návrhu na reformu verejného obstarávania.

"Základné reformné kroky smerujú k tomu, aby sme celý systém verejného obstarávania sprofesionalizovali. To znamená, aby sa nám nestávali chyby, ktoré máme a aby sme zákon o verejnom obstarávaní zjednodušili, pretože mnohé procesy máme komplikovanejšie. Samozrejme, aby sme niektoré procesy stransparentnili a aby sme aj výkon ÚVO v kontexte aj v spolupráci s inými štátnymi inštitúciami urobili efektívnejší, profesionálnejší. K tomu smerujú aj dohody ÚVO, ktoré robí s inými inštitúciami," priblížil Hlivák.

Pod profesionalizáciou si podľa Hliváka treba predstaviť najmä kvalitnejší výkon verejného obstarávania. "Slúžia k tomu konkrétne kroky, či už založenie Inštitútu pre verejné obstarávanie. Úrad začal inak metodicky usmerňovať účastníkov verejného obstarávania. Robíme komplexnejšie, jednoznačnejšie stanoviská, aby celý proces verejného obstarávania bol predvídateľný a aby úrad aj jeho rozhodnutia boli konzistentné," poznamenal.

V budúcnosti sa podľa neho v rámci dobrého hospodárenia musí verejne obstarávať inak, ako podľa princípu najnižšej ceny. "Jedným z kritérií bude aj kritérium dĺžky záruky a celkové náklady na životný cyklus výrobku, tovaru alebo práce," podčiarkol šéf ÚVO.

Hlivák dodal, že novela zákona o verejnom obstarávaní pôjde do medzirezortného pripomienkového konania v druhej polovici apríla tohto roku, vláda by ju mala schváliť do konca júna 2018. Účinná by mala byť novela zákona od roku 2019.