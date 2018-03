Zvláštnosti amerického finančného systému: Ideálne prostredie pre pranie špinavých peňazí

Zdroj: QZ

Foto: thinkstock

dnes 0:40 -

Čiastočne preto, že USA majú najstabilnejší finančný systém na svete, a títo zločinci sa snažia získať právnu ochranu pri nekalo získanom príjme. Ale prichádzajú aj preto, že systém ako taký, je neprehľadný. V súčasnosti žiadny z päťdesiatich štátov nevyžaduje zverejnenie "skutočného vlastníka" spoločností, skutočných ľudských bytostí, ktoré ju vlastnia. Namiesto toho firemné záznamy môžu identifikovať "majiteľa" ako ďalšiu spoločnosť bez tváre alebo profesionálneho zástupcu zaplateného na podpísanie potrebných formulárov. Takéto tajomstvo zneužívajú zločinci na otvorenie bankových účtov, prevod finančných prostriedkov a skrytie vlastníctva drahých aktív. Obchodné spoločnosti neslúžia žiadnemu ekonomickému účelu, v skutočnosti negenerujú žiadnu činnosť.



V posledných rokoch peniaze zaplavili Spojené štáty, keďže európske krajiny prijali zákony a predpisy na zlepšenie transparentnosti vlastníctva firiem. Podľa jednej analýzy sú USA za Švajčiarskom druhým najtajnejším a najnetransparentnejším systémom. V hodnotení rizika v oblasti prania špinavých peňazí z roku 2015 americké ministerstvo financií odhadlo, že v USA sa každoročne vyprodukujú nezákonné výnosy vo výške 300 miliárd dolárov. Peniaze pochádzajú z mnohých zdrojov vrátane obchodovania s narkotikami, medzinárodného organizovaného zločinu, korupcie a kleptokracie v zahraničí, z prania špinavých peňazí a celej škály rôznych podvodov.



Okrem laxných zákonov sa tieto systémy spoliehajú aj na právnikov, ktorí sa dostávajú do pozície spoluvinníkov. V jednej štúdii novinári oslovili amerických právnikov, aby im pomohli založiť firmu, ktorá by skryli aktíva v USA "bez odhalenia" v mene fiktívneho afrického ministra, ktorý potajme nahromadil milióny dolárov. Takmer všetci právnici súhlasili, motivovaní pekným zárobkom na poplatkoch. Medzinárodné spoločenstvo zvyčajne očakáva, že USA budú lídrom v oblasti trestného súdnictva, transparentnosti a právneho štátu. Ale pokiaľ ide o odhaľovanie prania špinavých peňazí, je to presný opak.







Nečestní hráči z celého sveta si vybrali USA za svoje bezpečné finančné útočisko. Známy ruský obchodník so zbraňami Viktor Bout bol v roku 2011 uznaný vinným za sprisahanie a predaj zbraní teroristom. napriek tomu založil v Texase, Delaware a na Floride asi tucet spoločností, ktoré skryli jeho aktíva v USA. V New Yorku vláda Iránu použila reťazec fiktívnych firiem, aby zakryla svoje vlastníctvo mrakodrapu na Piatej Avenue. Zisky z tohto podniku pomohli financovať terorizmus podporovaný Iránom po celé desaťročia, až kým vládne vyšetrovanie nakoniec odhalilo celý systém v roku 2008. Trh s extra drahými nehnuteľnosťami v New Yorku je trojnásobný voči tomu ako vyzeral pred desiatimi rokmi. Asi za polovicou týchto obchodov stoja fiktívne firmy.



Ďalšie nedávno odhalené príklady zahŕňajú mexickú drogovú kartelovú spoločnosť, ktorá používa firmu v Oklahome na pranie peňazí prostredníctvom chovom koní, alebo zločinecký syndikát, ktorý zriadil sieť firiem na podvody v zdravotníctve za 100 miliónov dolárov, či obchodníkov s ľuďmi so sídlom v Moldavsku, ktorí svoje zločiny ukrývajú pomocou anonymných firiem v Kansase, Missouri a Ohiu.



Ruskí kleptokrati, obchodníci s drogami a daňoví podvodníci používajú rovnaký nástroj na očistenie svojej koristi. Účinne sa vyhýbajú presadzovaniu práva pomocou anonymných fiktívnych spoločností.

Zatiaľ čo odkrývanie trestných činov je skutočne zložité, odpoveď na tento problém je celkom jednoduchá. Zavedenie povinnosti pre žiadateľov o zápis firiem, aby museli poskytnúť základné informácie o skutočných ľuďoch, ktorí za založenou firmou stoja. Štáty by tieto informácie uchovávali a pravidelne aktualizovali a sprístupnili ich príslušným orgánom činným v trestnom konaní.



Vzhľadom na to, že lúč transparentnosti začína čoraz viac svetla vrhať na kriminálnym počinom získané aktívami ukryté v Európe, USA by sa mali uistiť, že tieto aktíva nenájdu nový úkryt v neprehľadných amerických fiktívnych korporáciách.