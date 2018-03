Počet firiem v platobnej neschopnosti má tento rok celosvetovo klesnúť

dnes 11:16 -

Kým minulý rok sa celosvetovo niesol v znamení rastúcich insolvencií firiem, v tomto roku možno očakávať obrat. Predpovedajú to experti spoločnosti Euler Hermes na základe svojich zozbieraných dát. V roku 2018 by platobná neschopnosť firiem mala podľa nich o jedno percento celosvetovo klesnúť. To by sa ale nemalo týkať Slovenska, ktorému sa predpovedá nárast insolvencií firiem o 3 %.

"Vo všeobecnosti možno konštatovať, že platobná neschopnosť sa celosvetovo stabilizuje. To potvrdzuje šance na zníženie podnikateľského rizika a podporuje trend hospodárskeho oživenia. V roku 2018 by však mali byť pozorne sledované najmä spoločnosti v Ázii, Latinskej Amerike, východnej Európe a tiež v Spojenom kráľovstve kvôli Brexitu," poznamenal Country Manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.

Pozitívne čísla pre rok 2018 predpovedajú experti spoločnosti Euler Hermes najmä v krajinách ako Brazília, Francúzsko, Portugalsko a Česká republika (všade pokles insolvencií o 7 %), potom Dánsko (zníženie o 9 %), Grécko a Taliansko (pokles o 10 %). Najlepší vývoj má nastať v Maďarsku, kde by sa mal počet platobne neschopných firiem znížiť až o 12 %.

Spoločnosť Euler Hermes spracovala dáta týkajúce sa 43 krajín z celého sveta. V prípade Slovenska podľa spoločnosti tento rok nemožno hovoriť o pozitívnom trende. Naše firmy čaká nárast insolvencií o 3 %. Ešte horšia situácia však má nastať v Poľsku, na Taiwane, Singapure, Chile (zvýšenie zhodne o 5 %), nasleduje Rumunsko ( nárast o 7 %), Maroko a Veľká Británia (zvýšenie o 8 %) a najväčší nárast z hľadiska počtu firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti má v roku 2018 postihnúť Čínu (+ 10 %).

Spoločnosť Euler Hermes pôsobí v oblasti poistení obchodných pohľadávok a hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. Jej sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s viac ako 5 800 zamestnancami. Euler Hermes je dcérskou spoločnosťou Allianz poisťovne a v roku 2016 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,6 miliardy eur.