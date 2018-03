Bulharsko chce pri Čiernom mori plynárenské obchodné centrum

dnes 10:31 -

Kontrakt v hodnote 1,2 mil. eur na vypracovanie štúdie realizovateľnosti plynárenského obchodného centra na pobreží Čierneho mora podpísala s bulharsko-švajčiarskym konzorciom bulharská štátna spoločnosť Bulgartransgaz. Informovalo o tom bulharské ministerstvo energetiky. Európska únia sľúbila na tento projekt prispieť sumou 920 tis. eur. Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol, že EÚ podporuje plán Bulharska "pretransformovať sa z tranzitnej krajiny na krajinu obchodujúcu s plynom".

Nový projekt prichádza po tom, ako sa v roku 2014 zrušil projekt plynovodu South Stream. Týmto plynovodom sa mal dopravovať plyn z Ruska cez Čierne more do Bulharska a potom do ďalších európskych krajín, pričom by obchádzal Ukrajinu. EÚ s projektom South Stream nesúhlasila, pretože ruská plynárenská spoločnosť Gazprom plánovala prevádzkovať plynovod aj predávať plyn, čo by bolo porušením protimonopolných pravidiel únie.