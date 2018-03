Návrh zákona o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu prešiel do 2. čítania

dnes 18:16 -

Minimálna hranica poistenia alebo bankovej záruky cestovných kancelárií pre prípad úpadku by sa mala zvýšiť z 25 % na 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu. Ak by plánované tržby boli nižšie ako v predchádzajúcom roku, cestovné kancelárie budú povinné dohodnúť sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 % tržieb v predošlom roku. Vyplýva to z návrhu nového zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý poslanci Národnej rady SR v utorok posunuli do druhého čítania.

Cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich a zároveň prispieť k posilneniu transparentnosti a právnej istoty aj na strane obchodníkov. Návrh zákona pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR, keďže ochrana spotrebiteľov aj v cestovnom ruchu patrí do kompetencie tohto rezortu. Po schválení v parlamente by mal návrh zákona nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019, plne preberá novú smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách z 25. novembra 2015. Uvedená smernica nahradila smernicu Rady o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb z 13. júna 1990, ktorá bola prevzatá do zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka z roku 2001, ktorý bude zrušený a nahradený novým zákonom.

Cestovné kancelárie budú mať najmä v súvislosti so zabezpečením ochrany pre prípad úpadku nové, prevažne administratívne povinnosti. Ministerstvo hospodárstva považuje za pozitívny vplyv návrhu zákona posilnenie ochrany spotrebiteľa a za negatívny možný presun nákladov, ktoré vzniknú predajcom, do konečnej ceny zájazdu alebo služby pre spotrebiteľa. Prevzatím smernice sa zosúlaďujú informačné povinnosti predajcov zájazdov voči cestujúcim, obsahy zmlúv a tiež práva cestujúcich v prípadoch, keď služby nie sú dodané riadne a včas.

"Cestujúci, ktorý zaplatil cestovnej kancelárii za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku," uvádza sa v návrhu zákona. Bude to platiť, napríklad, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mala poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu.