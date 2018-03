Ríša amerického miliardára: Európu chce premeniť na kontinent migrantov

Zdroj: ČTK

dnes 9:37

"Ríša" amerického miliardára maďarského pôvodu Georgea Sorosa sa usiluje o to, aby z Európy urobila kontinent migrantov a útočí na všetkých, "ktorí sa jej v jej snahách snažia zabrániť, nielen na Maďarsko, ale aj na Česko a Slovensko". V rozhovore pre regionálnu televíziu Régió Plusz to povedal maďarský premiér Viktor Orbán.



Orbán dlhodobo obviňuje miliardára Sorosa z podpory imigrácie do Európy. V piatok dokonca uviedol, že jeho "rukopis" vidí aj za súčasnou napätou situáciou na Slovensku. Podľa neho vývoj v krajine po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej súvisí so snahou Sorosa zvrhnúť stredoeurópske vlády, ktoré nesúhlasia s imigráciou do svojich krajín.



Prijímanie migrantov by podľa Orbána Maďarsko finančne zruinovalo. "Buď peniaze minieme na rozvoj, alebo na vybudovanie útočísk pre migrantov," povedal predseda vládnej strany Fidesz, ktorá je favoritom parlamentných volieb vypísaných na 8. apríla.



Maďarsko by podľa Orbána finančne nezvládlo príchod desiatich tisíc migrantov, ktoré podľa neho plánuje do krajiny poslať Európska únia. Upozornil na údajné finančné problémy, ktoré masová migrácia priniesla bohatším krajinách, ako sú Rakúsko a Nemecko. Peniaze z maďarskej štátnej pokladnice je podľa Orbána potrebné vynakladať "na Maďarov, maďarskú mládež, dôchodcov a maďarskej obce, a nie na migrantov z iných krajín".



On a jeho strana Fidesz sú podľa maďarského premiéra zárukou, že krajina nebude zaplavená migrantmi "a nezmení sa, ako sa zmenil rad západoeurópskych miest ".





"Nenechajme, aby sa nakoniec smial Soros!" píše sa na bilbordoch rozvešaných po celej krajine.

Pred časom sa objavila informácia, že Orbán zastaví štvavú kampaň proti Sorosovi pred aprílovými parlamentnými voľbami. Jeho krok mal súvisieť s porážkou, ktorú kandidát Fideszu utrpel vo voľbe starostu mesta Hódmezővásárhely na juhu krajiny. Víťazstvo kandidáta zjednotenej opozície mnohí interpretovali ako znamenie, že pozícia Orbánovej strany nie je tak silná, ako sa doteraz predpokladalo.