Trump podpísal rozhodnutie o clách na oceľ a hliník, EÚ chce výnimku

Americký prezident Donald Trump podpísal rozhodnutie o zavedení vysokých ciel na dovoz ocele a hliníka. Prezident zároveň vo štvrtok informoval, že na Kanadu a Mexiko sa bude vzťahovať výnimka, kým rokujú o zmene Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA). Nové clá nadobudnú účinnosť do 15 dní. Trump uvalenie ciel schválil v rovnaký deň, v ktorý predstavitelia 11 krajín podpísali ázijsko-pacifickú dohodu o voľnom obchode. USA z vyjednávaní o tejto dohode odišli vlani.

Európska únia pred zavedením ciel na import ocele a hliníka do USA varovala, že je pripravená odpovedať protiopatreniami proti takým americkým produktom, ako sú motocykle Harley Davidson, džínsy Levis a bourbon. Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová po oznámení Trumpovho kroku na Twitteri uviedla, že "na EÚ by sa v rámci týchto opatrení mala vzťahovať výnimka". Malmströmová dodala, že v sobotu bude v Bruseli rokovať so splnomocnencom USA pre obchod Robertom Lighthizerom.

Japonský minister zahraničných vecí Taro Kono označil americké rozhodnutie za "mimoriadne poľutovaniahodné" a vyslovil predpoklad, že bude mať veľký vplyv na ekonomiku krajiny a vzťahy medzi USA a Japonskom a tiež na globálnu ekonomiku. Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová povedala, že americké oznámenie je "krokom vpred" a konštatovala, že kanadskí predstavitelia vynaložili mimoriadne úsilie, aby krajina dosiahla výnimku. Výnimky pre Kanadu a Mexiko by sa však mohli skončiť, ak sa nedosiahne posun na rokovaniach o zmenách Severoamerickej dohody o voľnom obchode, uviedol Biely dom.