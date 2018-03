Popularita drahých kovov vo forme sporenia sa v Česku zdvojnásobila

dnes 14:31 -

Popularita drahých kovov vo forme sporenia alebo investícií sa v Česku za posledný rok zdvojnásobila. Z tých ľudí, ktorí sú nespokojní so svojím súčasným sporením, by takmer tretina volila sporenie do zlata alebo striebra. Pred rokom to bolo len 15 % ľudí.

Ako uviedol server novinky.cz, sporenie do zlata a striebra preferujú podľa prieskumu agentúry NMS pre spoločnosť Golden Gate CZ ľudia do 35 rokov a skôr muži.

"Rastúca popularita zlata korešponduje s vnímaním aktuálnej ekonomickej situácie. Zlato je tradičný uchovávateľ hodnoty úspor, preto ho ľudia stále viac vnímajú ako príležitosť do budúcnosti," povedal Vladimír Brůna zo spoločnosti Golden Gate CZ.

Cena kovu sa v týchto dňoch pohybuje okolo 1350 USD (1096,49 eura) za uncu, povedal Brůna. Odborníci však očakávajú v nasledujúcich mesiacoch silný rast ceny. Podľa nich je veľmi pravdepodobné, že zlato bude v priebehu leta atakovať hranicu 1500 USD za uncu.