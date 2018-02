AKTUALIZÁCIA - EKONOMIKA: Taliansko chce zabrániť presunu závodu firmy Embraco na Slovensko

včera 19:16 -

Správa "EKONOMIKA: Taliansko chce zabrániť presunu závodu firmy Embraco na Slovensko" rozšírená o tretí odsek so stanoviskom eurokomisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - Taliansko hľadá podporu u eurokomisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej v snahe zabrániť tomu, aby firma Embraco presunula výrobu zo závodu v Turíne na Slovensko. Presun závodu firmy Embraco, ktorá je divíziou amerického výrobcu chladničiek a pračiek Whirlpool, by pre Taliansko znamenal stratu 497 pracovných miest. Svoje plány na presun závodu brazílska spoločnosť Embraco odmieta zrušiť. Informuje o tom európsky týždenník Politico.

Taliansky minister priemyslu Carlo Calenda sa však nevzdáva a v utorok navštívil Brusel s cieľom preskúmať, či Slovensko neporušuje pravidlá EÚ o poskytovaní štátnej pomoci a či Rím môže zasiahnuť bez porušenia tých istých pravidiel. Po stretnutí s eurokomisárkou minister povedal, že Vestagerová "ma ubezpečila, že Európska komisia je veľmi nekompromisná pri skúmaní predložených prípadov".

"Prípad Embraco je vážnou vecou a Komisia posúdi, či sa pravidlá o štátnej pomoci rešpektujú, ale nerobme úsudky pred tým, ako spoznáme reálne fakty," povedala Vestagerová v stredu na tlačovej konferencii v Bruseli. "Sme tu na to, aby sme zabezpečili rešpektovanie pravidiel, a to, že pracovné miesta sa nepresúvajú, ale vytvárajú," citoval týždenník Politico eurokomisárku. "Každý môže mať dôvod na presun, to nie je naša vec, ale stáva sa to našou starosťou, ak sú v tom zapojené peniaze daňových poplatníkov," uviedla Vestagerová a dodala, že fondy by sa mali využívať na tvorbu nových pracovných miest a nie na presun z jednej krajiny do druhej.

Pred rokovaním s eurokomisárkou taliansky minister priemyslu v rozhlasovom rozhovore Slovensko obvinil z "nekalej konkurencie". Uviedol, že Bratislava láka nadnárodné spoločnosti využívaním štrukturálnych fondov EÚ, čo je proti pravidlám únie. Talianske médiá informovali, že to nie je prvýkrát, čo Embraco pohrozilo, že sa presťahuje na Slovensko, kde sú nižšie platy. Stalo sa to v rokoch 2004 a 2014 a v oboch prípadoch spoločnosť od talianskej vlády dostala milióny eur, aby zostala.

Akékoľvek rozhodnutie Európska komisia prijme, ak vôbec nejaké, je vysoko pravdepodobné, že to nebude pre talianskymi voľbami, poznamenáva Politico. Talianska vláda podľa týždenníka čelí čoraz častejšiemu problému európskej stredoľavicovej politiky. Pracovníci totiž odovzdávajú hlasy iným stranám. Podľa prieskumu, ktorého výsledky v závere januára zverejnil denník Corriere della Sera, 40,6 percenta tradičných voličov stredoľavicových strán plánuje v talianskych voľbách odovzdať hlas populistickému Hnutiu piatich hviezd a takmer 20 percent chce voliť krajne pravicovú Ligu Severu.

https://www.politico.eu/article/italy-seeks-vestagers-help-in-jobs-fight/