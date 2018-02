Mexiko očakáva zmenu pravidiel NAFTA o pôvode automobilov

dnes 10:31 -

Mexiko musí byť realistické v súvislosti s pravidlami o pôvode automobilov v rámci Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA). Uviedol to mexický minister hospodárstva Ildefonso Guajardo, podľa ktorého súčasné pravidlá čaká zmena.

V rámci pravidiel NAFTA musí aspoň 62,5 % čistých nákladov na výrobu osobných a ľahkých nákladných vozidiel pochádzať zo Spojených štátov, Kanady alebo Mexika, aby sa predišlo colným tarifám. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa to chce zvýšiť na 85 %.

"Musíte byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o túto úroveň, pretože si môžete streliť do vlastnej nohy," povedal Guajardo v miestnej televízii. Dodal, že je potrebné byť v tomto smerom realistom a dohodnúť sa na kompromise, s ktorým bude každý súhlasiť. Súčasná úroveň 62,5 % to nebude, ale nemôže to byť ani 85 %.