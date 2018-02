Úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa chce štát začať stavať koncom roka

včera 19:16 -

Začiatok výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa v okrese Lučenec je v zmysle aktuálneho harmonogramu naplánovaný na koniec roku 2018. TASR to potvrdila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

„Národná diaľničná spoločnosť plánuje v prvom štvrťroku 2018 vypísať súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa. Okrem neho najbližšie k vypísaniu súťaží aktuálne majú úseky R2 Kriváň – Mýtna (9,15 km), R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (21,25 km) a R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou (14,1 km),“ konkretizovala hovorkyňa.

Vypísanie tendra na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa však rezort dopravy a vládni predstavitelia pôvodne avizovali už do konca minulého roka. Na otázku TASR, či neskorší začiatok súťaže nehrozí plánovaný začiatok výstavby úseku, Ducká priamo neodpovedala a poukázala len na aktuálny harmonogram.

Podľa slov starostu Mýtnej a vedúceho pracovnej skupiny pre výstavbu R2 Stred Pavla Greksu sú v regióne radi, že príprava výstavby úseku Mýtna - Lovinobaňa, ktorý bude i obchvatom obce, ide do záverečného štádia. „Veľmi milým prekvapením je pre nás i to, že už v druhom štvrťroku bude vypísaný tender na ďalší úsek Kriváň – Mýtna. Nemysleli sme si, že to bude riešené tak promptne, keďže bolo potrebné vyriešiť viaceré problémy,“ konštatoval Greksa.