Legálne vymáhanie pokút za diaľničné známky nie je iba slovenský problém

Nie je pravda, že zahraničným vodičom na Slovensku nehrozia pokuty za jazdu po diaľniciach bez platnej známky. Rovnako ako slovenskí vodiči napríklad v Rakúsku alebo Česku sú aj zahraniční vodiči pokutovaní na Slovensku, teda priamo na mieste. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká ako reakciu na stredajšie vyjadrenie podpredsedu KDH Pavla Zajaca, že ministerstvo dopravy posiela približne 40.000 pokút ročne slovenským majiteľom vozidiel za neplatnú technickú a emisnú kontrolu, no od zahraničných vodičov pokutu za nezakúpenie diaľničnej známky vymáhať nevie.

"V súčasnosti sme dokonca zintenzívnili kontroly. Vymáhanie pokút legálnou cestou za chýbajúce diaľničné známky nie je iba slovenským problémom, preto po zavedení kamerového systému Slovensko otvorilo rokovania v Bruseli a navrhli sme zmeny, aby si štáty navzájom legálne poskytovali údaje o svojich vodičoch a aby bolo možné pokuty posielať aj automaticky, čo má vyriešiť tzv. cestný balíček," priblížila Ducká s tým, že o pomoc pri riešení tohto problému požiadali aj europoslanca Józsefa Nagya (Most-Híd). "Ten potvrdil maximálnu súčinnosť," povedala.

Ducká tvrdí, že ak by to opoziční politici mysleli úprimne a nešlo by iba o vytĺkanie politického kapitálu, rovnako by apelovali na svojich europoslancov, ktorí majú také isté možnosti ako Nagy. "Doteraz sme z ich strany nezaznamenali žiadnu aktivitu ani konkrétne riešenie. Žiadame preto aj ostatných europoslancov o súčinnosť a pomoc na európskej pôde pri riešení tohto problému," uzavrela Ducká.