Digitálna revolúcia: Roboti kam sa len pozrieš, ale strach z toho mať nemusíš

Návštevníci reštaurácie Henn-na, ktorá sa nachádza v Nagasaki v Japonsku, sú prekvapení keď vidia, ako im jedlo pripravuje celý rad humanoidných robotov. Aj šéfkuchár vyzerá ako Terminátor, špecializuje sa na okonomiyaki, japonskú palacinku. Svojimi dvoma dlhými ramenami rozkrúti v kovovej miske zmes a následne ju naleje na horúci gril. Zatiaľ čo čaká než sa upečie, veselo komunikuje v japončine o tom, koľko má práce. Jeho robotickí kolegovia medzitým pripravia šišky, zmrzlinu, či miešajú nápoje. Napríklad gintonic.







Firma H.I.S., ktorá prevádzkuje reštauráciu, ale aj blízky hotel, kde roboty ubytuvávajú hostí a pomáhajú im vyniesť batožinu, sa zamerala na automatizáciu z jasného dôvodu. Japonské obyvateľstvo vymiera a jeho ekonomika rastie. Miera nezamestnanosti je v súčasnosti bezprecedentná, na úrovni 2,8 percenta. "Použitie robotov má veľký zmysel v krajine ako Japonsko, kde je čoraz ťažšie nájsť zamestnancov," hovorí generálny riaditeľ H.I.S. Hideo Sawada a špekuluje, že v nasledujúcich piatich rokoch by mohlo byť automatizovaných až 70 percent pracovných miest v japonských hoteloch. "Návratnosť investície je rok až dva roky, ale keďže ich môžete nechať pracovať 24 hodín denne a nepotrebujú dovolenku, nakoniec je efektívnejšie využívať robota."





Na prvý pohľad je jasné že táto vízia sa spája predovšetkým s Japonskom. Ale podľa Michaela Chuiho, partnera McKinsey Global Institute, mnohé úlohy v potravinárskom a ubytovacom priemysle sú ľahko automatizované kdekoľvek. Na základe najnovšieho výskumu Chui odhaduje, že 54 percent pracovných úloh, ktoré sú náplňou práce v amerických reštauráciách a hoteloch, môže byť automatizovaných už s využitím v súčasnosti dostupných technológií. Tým pádom by sa tento sektor služieb stal štvrtým najviac automatizovaným odvetvím v USA.



To by ale mohlo byť znepokojujúce. Americká ekonomika nie je tak výkonná ako japonská, pričom v posledných rokoch pribudlo viac pracovných príležitostí v reštauráciách a hoteloch ako v ktoromkoľvek inom sektore. Tento rast v skutočnosti pomohol zmariť úder, ktorý automatizácia priniesla iným odvetviam. Sektor stravovacích služieb a ubytovacích zariadení teraz zamestnáva 13,7 milióna Američanov, čo je od roku 2000 nárast o 38 percent. Od roku 2013 je to viac pracovných miest ako vo výrobe.







Tieto nové pozície boli odteraz len málo ohrozené hordou robotov, pretože si vyžadovali ľudský prístup, niečo čo sa vo výrobe, alebo ťažbe nepreferuje. Pri objednávaní kávy, alebo po príchode do hotela, chcú ľudia komunikovať s inými ľuďmi. Aspoň sme si to doteraz mysleli. Ale firmy, ktoré dodávajú robotov do sektoru služieb tvrdia, že ich radi zameníme za lacnejšieho baristu, alebo vedomosťami nabitejšieho robota na recepcii, kvôli väčšej efektivite. Sú tiež presvedčení, že pridávanie robotov nebude nevyhnutne znamenať zníženie pracovných miest.



Roboty sa tlačia do reštaurácií a hotelov z rovnakých dôvodov, prečo si vybrali továrne. Cena strojov, dokonca aj sofistikovaných, sa za ostatné roky výrazne znížila, od roku 2005 klesla o 40 percent, tvrdí Boston Consulting Group. Práca sa medzitým stáva drahšou, keďže sa prijímajú zákony na zvýšenie minimálnej mzdy. Odborníci argumentujú, že roboty prevezmú špinavú, nebezpečnú alebo nudnú prácu, a tým umožnia ľuďom zamerať sa na iné úlohy. Napríklad v rýchlom občerstvení si zákazníci kupujú jedlo pri pulte a odnesú si ho k stolu. Ale v prevádzkach, kde sú automatizované objednávacie kiosky, alebo si zákazník objednáva cez aplikáciu v mobile, prinesú mu na stôl jedlo z kuchyne zamestnanci. Tí, ktorí predtým sedeli za pokladňou.



Príbeh automatizácie už poznáme. Technológia odstraňuje staré pracovné miesta, ale vytvára aj nové. Prechod na nový druh práce nie je nikdy jednoduchý, avšak pre mnohých v sektore služieb to môže byť obzvlášť ťažké. Nové pracovné miesta, ktoré vznikajú po technologických prevratoch, majú tendenciu vyžadovať nové zručnosti, ktoré prepustení pracovníci nemajú. Určitú ochranu ponúka vzdelanie, ktoré umožňuje rozvíjať odbornosti, vlastný úsudok a schopnosti riešiť problémy. To sú všetko veci, ktoré roboty zatiaľ nezvládajú. Ale koľko ľudí má v odbore prípravy jedál a služieb s tým spojených vysokoškolské vzdelanie?







Automatizácia dokáže presúvať pracovníkov na trhu práce aj v rámci odvetvia. Prax ukázala, že kvôli novým automatickým kioskom a aplikáciám, ktoré umožňujú on-line objednávanie, majú vybrané prevádzky viac objednávok, čo znamená, že potrebujú viac pracovníkov, aby splnili požiadavky zákazníkov. Väčšia efektivita on-line objednávok zvýšila predaj počas špičky. Napríklad sieť kaviarní Starbucks zamestnávala o 8 percent viac ľudí v USA v roku 2016 ako v roku 2015, teda v roku, v ktorom spoločnosť spustila podobnú aplikáciu.

Samozrejme, automatizácia prináša určitú konkurenčnú výhodu, ale podstatná je spokojnosť zákazníkov. Aby si v rámci zdieľanej ekonomiky radšej vybrali ubytovanie a služby hotela namiesto Airbnb. Tu vidí James Bessen, ekonóm na právnickej fakulty Bostonskej univerzity, určitú paralelu s bankomatmi. Počet bankomatov v Amerike sa v rokoch 1990 až 2010 zvýšil päťnásobne, počet zamestnancov na pobočkách sa tiež zvýšil.







Bessen je presvedčený, že bankomaty priniesli dopyt po spotrebiteľskom bankovníctve. Padli isté obmedzenia dané počtom pobočiek, spotrebitelia využívali bankové služby častejšie a ľudia, ktorí nemali peniaze v banke, si otvorili účty, aby aj oni mohli využívať nové technológie. Hoci každá pobočka zamestnávala menej pracovníkov „za prepážkou“, banky pridali viac pobočiek, takže celkový počet zamestnancov narástol. A keďže stroje prebrali veľkú časť základných úloh v oblasti spracovania vkladov či výberov, zmenila sa aj povaha práce bankových pracovníkov. Dostali za úlohu viac hovoriť so zákazníkmi o produktoch a čím vic dokázali predať, tým viac boli pre svojho zamestnávateľa cennejší.







Aktuálne sme svedkami, že ani kamenný obchod nepotrebuje mať na svoju prevádzku ľudských pracovníkov. Žiaden predavač, žiaden pokladník, ani SBSkár pri vchode. Všetko je v rukách snímačov, kamier, aplikácií. Ak si na to zvykneme, bude nám raz nepochodpiteľné, prečo by sme mali pri nákupe vyťahovať platobnú kartu, či nebodaj hotovosť a prečo s našim kufrom musí popasovť personál hotela za prepitné. Všetko ovládnu stroje a prítomnosť blízkeho človeka sa budeme snažiť vyhľadať niekde úplne inde.