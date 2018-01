Nie je to až tak zlé: Čo môže Európe zabezpečiť pokojnú budúcnosť

Zdroj: WEF

Európska únia prechádza zložitým obdobím. Integrácia sa zadrhla, Briti povedali Bruselu nie a mnohé krajiny s pocitom krivdy hlasno upozorňujú, že migračná kríza zostáva nevyriešená. V skutočnosti to ale s Európou nie je až tak zlé.

Dokončenie bankovej únie

Európa už v oblasti vytvorenia bankovej únie urobila veľa, funkčné sú však zatiaľ iba dva z jej troch pilierov. Nevyriešené zostáva spoločné ochrany vkladov klientov bánk. Banky a finančný sektor všeobecne predstavujú pomyselnú Achillovu pätu Európy, politici tak budú musieť vyvinúť väčšie úsilie, aby bankovú úniu dotiahli do konca. Ak sa im to podarí, bude to historický míľnik.

Harmonizácia finančných trhov

Vďaka internetu a digitalizácii finančných trhov nie je problém investovať z jednej krajiny na akékoľvek burze vo svete, isté prekážky ale zostávajú. Hlavne pokiaľ ide o rozdielne regulácie na rôznych trhoch alebo líšiace sa zákony. Investori v Európe potrebujú mať istotu, že ich pri investovaní na inom trhu v rámci Európskej únie nič nezaskočí ani vtedy, keď nebudú mať detailne naštudované zákony danej krajiny a špecifické postupy regulátorov národných finančných trhov. Tým dôjde k tesnejšiemu spätosti trhov, z čoho budú profitovať najmä menšie a slabšie ekonomiky.





Vznik Európskeho menového fondu

Keď sa Írsko a Grécko dostali do problémov, nebol Európsky stabilizačný mechanizmus schopný účinne zasiahnuť. Jednak kvôli nedostatku skúseností a jednak kvôli obmedzenému množstvu financií. Odvtedy ESM značne narástol a získal na sile. Medzinárodný menový fond, ktorému ESM v určitých ohľadoch "konkuruje", sa dokonca doteraz finančne nezapojil do tretieho kola záchranného programu pre Grécko. To naznačuje, že ESM nad Medzinárodným menovým fondom v Európe získava navrch. Ak sa ESM ukáže ako efektívny nástroj v boji proti krízam a bude sa ďalej rozvíjať, stane sa Európa nezávislou na vonkajšej pomoci.

Rýchle riešenie lokálnych kríz

Európska únia síce má nástroje na to, aby pomohla zachrániť krajiny, ktoré sa ocitnú na okraji ekonomickej priepasti, ESM ale k slovu prichádza až v kritických okamihoch. Ideálne by bolo vytvoriť záchranný fond, z ktorého by mohli jednotlivé krajiny čerpať peniaze vo chvíli, keď potrebujú stimulovať svoje ekonomiky. Pritom by ale muselo bez výnimky platiť, že všetky peniaze, ktoré si v tomto fonde krajiny požičajú, sa musia aj vrátiť. Vďaka takémuto fondu by bolo možné riešiť začínajúce lokálne krízy rýchlejšie a pružnejšie, takže by sa eliminovalo ich možné rozšírenie do okolitých krajín, prípadne do celej únie.