Budúcnosť financií ako ju dnes nechceme pripustiť: Decentralizácia pomôže miestnemu hospodárskeho rastu

Zdroj: The Conversation

Foto:SITA/AP

dnes 0:04 -

Keď som začal učiť ekonómiu v roku 2012, rozhodol som sa začať analýzou, ako peniaze ovplyvňujú sociálny systém. To, čo vtedy študenti považovali za mimoriadne fascinujúce, bol práve vznikajúci svet kryptomien, ktorý som dlho označoval za kľúčový prvok budúcnosti peňazí.

Niektorí kolegovia kritizovali môj prístup. Obviňovali ma, že nepriamo povzbudzujem študentov, aby investovali do toho, čo vnímali ako tienistá stránka webu spájaná s finančným podsvetím, niečo čo spadalo do kategórie zločin. Lenže ja som jednoducho vystavoval mladé mozgy rýchlo sa vyvíjajúcemu, komplexnému javu, ktorý by podľa môjho názoru mohol mať veľký vplyv na distribúciu moci v globálnej ekonomike.

Za väčšinou kryptomien je technológia známa ako "blockchain", systém osadený na viacerých počítačoch, ktorý umožňuje peer-to-peer účtovný záznam všetkých transakcií, ktoré sa vyskytujú v sieti. Výsledkom je transparentný register peňažných tokov s otvoreným prístupom, ktorý nahrádza bankové transakcie. Tým sa spochybňuje konvenčné presvedčenie, že peniaze môžu fungovať iba prostredníctvom centrálneho plánovania. Ako vysvetľujem vo svojej knihe Dobrá ekonomika: Úspech vo svete bez rastu, peňažné systémy prechádzajú bezprecedentným prechodom z centralizovanej moci na decentralizované siete.

Konvenčné peniaze sú spravované štátmi a bankami, pričom užívatelia sú na konci rozhodnutí v rámci menovej politiky. Naproti tomu väčšina alternatívnych mien je peer-to-peer. To znamená, že sú spravované samotnými používateľmi a nevyžadujú žiadnych sprostredkovateľov. Niektoré z nich majú globálny dosah vďaka digitálnej technológii, zatiaľ čo iné fungujú len lokálne. Je zrejmé, že kryptomeny sa v blízkej budúcnosti stanú oveľa bežnejšími ako spôsob platby za širokú škálu nákupov. Nech už je to nákup cez internet alebo v miestnom obchode.





Vezmime si bitcoin, najobľúbenejšiu verziu peer-to-peer na svete, s trhovou kapitalizáciou väčšou než 40 miliárd dolárov. Osoba, ktorá si v roku 2009 kúpila ekvivalent 1 USD, by teraz mala zhruba 25 miliónov dolárov. Jeden bitcoin v súčasnosti predstavuje ekvivalent hodnoty dvoch uncí zlata. Ďalšie stúpajúce hviezdy kryptosveta sú ethereum, litecoin a ripple. Mnohé z týchto mien sú z krátkodobého hľadiska veľmi volatilné. Ich výkyvy smerom hore a dole dosahujú týždenne viac ako 10 % ich hodnoty. Dlhodobý trend je však pôsobivý a začali ich akceptovať aj niektoré štáty.



V apríli 2017 Japonsko prijalo bitcoin ako legálnu platobnú metódu pre maloobchodné trhy. Aj Rusko v tomto smere vlani zmenilo postoj. Prezident Vladimir Putin sa stretol s vývojármi etherea a hovorí o regulácii, ale aj o zavedený vlastnej digitálnej meny v roku 2018. Čínska vláda najskôr uzavrela domáci trh kryptomien, ale po štyroch mesiacoch obnovila činnosť bitcoinových búrz čo viedlo ku katapultovaniu meny do nových výšok. V Spojených štátoch sa čoraz viac akceptujú kryptomeny ako spôsob platby, aj ako uchovávateľa hodnoty. Austrálska vláda čoskoro uľahčí prevádzku nových inovatívnych firiem v oblasti digitálnych mien, čím oslobodí obchodníkov a investorov od dane z tovaru a služieb.





Aj rozvíjajúce sa ekonomiky sa otvárajú kryptomenám. Vo Venezuele sa bitcoin stal hlavnou paralelnou menou. Umožňuje miliónom občanov realizovať transakcie a postarať sa o živobytie nákupom potravín a ďalších základných potrieb v krajine, kde oficiálne peniaze nemajú takmer žiadnu hodnotu. Umožňuje im tiež nakupovať tovar zo zámoria a prekonávať čoraz prísnejšie kapitálové kontroly.

Vo Východnej Afrike zaviedli lokálni inovátori systémy na podporu cezhraničných transakcií, dobrým príkladom je iniciatíva BitPesa. V Južnej Afrike sa kryptomeny stali obzvlášť populárnymi. V Nigérii miestni obchodníci a aktivisti veria, že tieto nové peniaze predstavujú príležitosť demokratizovať hospodárstvo, keď konvenčné peniaze zlyhali. Podľa môjho kolegu Verengai Mabika, zakladateľa spoločnosti BitFinance v Zimbabwe, zrútenie formálneho finančného systému v krajine urobil z bitcoinu atraktívnu alternatívu. Platí to najmä v prípade platieb online, ktoré sú obmedzované bankami, a pre remitendy, ako jeden z pilierov hospodárstva. Rastúci počet obyvateľov Zimbabwe využíva digitálne meny ako úsporný mechanizmus, až 37 % všetkých zákazníkov BitFinance ho používa na tento účel, tvrdí Verengai. Na technológie vsadili po masívnej strate osobných úspor počas hyperinflačného obdobia roku 2008, čo viedlo k likvidácii bánk v krajine.





Decentralizácia peňazí je jadrom nového trendu s možnými následkami aj v iných oblastiach. Napríklad ethereum je navrhnutý ako inteligentná zmluvná platforma, teda obchodný systém založený na vlastníckych právach peer-to-peer. FairCoin bol vyvinutý ako preferenčná mena pre sociálne ekonomiky a fair trade siete po celom svete.

Kryptomeny sú len špičkou ľadovca. Podľa nedávnych odhadov existuje vo svete viac ako 6 000 alternatívnych mien, čo je viac ako 50-násobok počtu konvenčných peňažných systémov. Väčšina z nich je kontrolovaná používateľmi a je bezúročná. Človek nemôže zarobiť na jednoduchom obchodovaní s nimi. Sporenie už stráca zmysel v tomto novom svete. Hodnota nie je v akumulácii, ale vo výmene. Rozsah je často obmedzený na určité územia alebo druhy transakcií (napríklad osobná starostlivosť, udržateľná mobilita či miestny obchod). To vytvára stimuly na podporu miestneho hospodárskeho rozvoja a foriem výmeny, z ktorej dokážu ťažiť komunity používateľov.





Regiogeld je sieť miestnych mien, ktorú som študovala, keď som pôsobil ako vedec v Nemecku. Dokázala sa rozšíriť po celej krajine a stala sa najväčším svetovým systémom miestnych mien, podporovala malé podniky a posilnila komunity.

V blízkej budúcnosti budeme mať rôzne peniaze s rôznymi vlastnosťami na rôzne účely. Vďaka tomu budú ekonomiky odolnejšie voči otrasom a budú podporovať spravodlivejší a trvalo udržateľný rozvoj tým, že užívateľov posadia na sedadlo vodiča čím sa posilní miestny hospodársky rozvoj. Kombinácia regionálnych, národných a miestnych mien by mohla byť tou najlepšou cestou pre Európsku úniu, zaujatou monolitickým a neudržateľným eurom. A nielen pre ňu, aj pre akýkoľvek iný proces regionálnej integrácie od Afriky po iné kontinenty.

Autorom je Lorenzo Fioramonti, profesor politickej ekonómie na University of Pretoria v Južnej Afrike, kde riadi Centrum pre štúdium správy inovácií.