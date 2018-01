Vlani sa na bratislavskej burze uzavreli obchody za takmer 14,5 mld. eur

dnes 14:31 -

Na bratislavskej burze sa v minulom roku uzavreli vo vyše 7 300 transakciách obchody v celkovej hodnote 14,481 mld. eur. V medziročnom porovnaní to znamenalo mierny nárast zobchodovaného objemu o 0,7 %. Akcie sa obchodovali v 1 669 transakciách v celkovej sume 34,8 mil. eur. Zvyšné obchody v 5 644 transakciách a v sume 14,446 mld. eur tvorili dlhopisy. Informovala o tom Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB).

Najväčším obchodníkom na BCPB bola pritom UniCredit Bank so zobchodovaným objemom 4,053 mld. eur. Nasledovala ČSOB so sumou 3,482 mld. eur a Citi Bank s objemom 3,394 mld. eur. Rovnaké poradie s takmer totožnými sumami platilo aj pre obchodovanie s dlhopismi. Pri obchodoch s akciami dominovala J&T Banka s obratom 14,9 mil. eur, nasledovala Patria Finance s 5,7 mil. eur a Tatra banka s 5,6 mil. eur.

V samotnom štvrtom kvartáli uplynulého roka dosiahol objem obchodov na bratislavskej burze v 1 718 transakciách 3,471 mld. eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2016 to znamenalo nárast o 3,6 %. Akcie sa z toho obchodovali v 431 transakciách v sume 4,3 mil. eur a dlhopisy v 1 287 transakciách v objeme 3,467 mld. eur.

Spomedzi obchodníkov na burze v poslednom štvrťroku vlaňajška dominovala UniCredit Bank so zobchodovaným objemom 1,357 mld. eur, nasledovaná Citi Bank so sumou bezmála 841 mil. eur a ČSOB s 595,8 mil. eur. Rovnaké sumy a poradie platilo aj pre samotné obchodovanie s dlhopismi. Pri akciách najväčší objem obchodov zaznamenala J&T banka, a to 2,2 mil. eur. Nasledovala Tatra banka s 890,6 tis. eur a RM-S Market s 497,1 tis. eur.