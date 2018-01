NDS očakáva za minulý rok zisk po zdanení vyše 23 mil. eur

dnes 15:01 -

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) by podľa predpokladov mala v minulom roku dosiahnuť zisk pred zdanením vo výške 33,41 mil. eur. Pozitívny hospodársky výsledok po zdanení by mal predstavovať 23,39 mil. eur. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, očakávané príjmy z výberu mýta pre motorové vozidlá nad 3,5 tony v roku 2017 predstavovali takmer 196 mil. eur a z predaja elektronických diaľničných známok pre vozidlá do 3,5 tony 72,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

"Pôvodný plánovaný výber mýta bol stanovený vo výške 189 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ten by podľa aktuálneho stavu mal byť prekročený a NDS by mala dosiahnuť výber mýta na úrovni 200 mil. eur," uviedla Michalová. Vzhľadom na stále neuzavretý rok 2017 ide len o predbežný odhad. Za jedenásť mesiacov minulého roka sa na mýte vybralo spolu 186,96 mil. eur, čo bolo medziročne viac o 4,4 %, resp. o 7,81 mil. eur. Príjmy z predaja elektronických diaľničných známok v polovici novembra 2017 presiahli 83 mil. eur vrátane DPH, čo bolo viac ako za celý rok 2016.

NDS očakáva, že výška investičných nákladov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v uplynulom roku dosiahne 506,57 mil. eur, z toho z fondov Európskej únie 273,31 mil. eur. Súčasťou investícií sú aj prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastné zdroje. Náklady na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest vlani majú predstavovať predbežne 72,62 mil. eur.

"Plánovaný výsledok hospodárenia v roku 2018 pred zdanením je zisk vo výške 25,64 mil. eur a po zdanení vo výške 17,95 mil. eur. Príjmy z mýta sú plánované vo výške 201,95 mil. eur a z elektronických diaľničných známok 75,07 mil. eur," priblížila Michalová. Investičné náklady v tomto roku by podľa plánu mali dosiahnuť 758,18 mil. eur, z toho z rozpočtu EÚ 355,37 mil. eur. "Na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest sú plánované náklady vo výške 79,69 mil. eur," dodala Michalová.

NDS v roku 2016 dosiahla zisk po zdanení 28,22 mil. eur, príjmy z výberu mýta dosiahli 191,11 mil. eur a z predaja diaľničných známok 64,06 mil. eur. Náklady na opravu a údržbu diaľničnej siete dosiahli 66,17 mil. eur.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., vznikla 1. februára 2005. Prevádzkuje diaľnice, rýchlostné cesty a ostatné cesty, zabezpečuje ich opravy a údržbu, správu, ako aj výstavbu nových úsekov. Základné imanie spoločnosti aktuálne predstavuje 3,384 mld. eur. Stopercentným vlastníkom akcií je SR v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. NDS prevádzkuje k 1. januáru 2018 takmer 484 kilometrov diaľnic a 229 kilometrov rýchlostných ciest, ako aj 83 kilometrov ostatných ciest, z ktorých niektoré sú označené ako rýchlostné cesty, ale nie sú súčasťou ich plánovaných koridorov.