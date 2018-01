Slovenské hospodárstvo v roku 2018 k vyššiemu rastu potiahnu domácnosti aj investície

dnes 14:01 -

Ekonomika Slovenska by mala v tomto roku zrýchľovať. Naznačujú to odhady bankových analytikov, ako aj centrálnej banky či rezortu financií, ktoré sa blížia k rastu na úrovni 4 %. Oproti roku 2017, ktorého definitívne údaje budú známe až vo februári a marci, by to tak malo znamenať zrýchlenie dynamiky hospodárskeho rastu o viac ako pol percentuálneho bodu.

Analytici komerčných bánk podľa prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) predpokladajú, že ekonomika v roku 2018 porastie o 3,9 %. "Vyhliadky pre rok 2018 sú pomerne priaznivé. Vychádzame z očakávaného predpokladu dobrého hospodárskeho rastu v eurozóne, ktorý by mohol kulminovať práve na budúci rok," konštatoval analytik ČSOB Marek Gábriš. Okrem toho by ekonomika mohla byť podporená aj domácimi impulzmi, ako je pokračujúci rast domácej spotreby, ku ktorej sa pridajú investície s podporou výstavby automobilky Jaguar Land Rover.

V štruktúre ekonomiky by podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej mal naďalej kľúčovú pozíciu držať domáci dopyt, najmä spotreba domácností. Rast investícií by mali podporiť aj postupne nabiehajúce eurofondy. Pozitívny príspevok už podľa nej možno očakávať aj od vývozu. "Príspevok zahraničného obchodu k rastu ekonomiky by sa po útlme v roku 2017 mal znovu obnoviť v roku 2018, podporený dopytom zo strany našich európskych partnerov. Ku koncu roka 2018 by tiež už mala byť spustená výroba v novej automobilke pri Nitre, čo by malo prispieť k rastu vývozov," konštatovala Muchová.

Riziká prognózy hospodárskeho rastu pre rok 2018 sú pritom podľa analytičky Slovenskej sporiteľne mierne a pomerne vyrovnané. Isté negatívne riziko podľa Muchovej vyplýva z rokovaní o brexite a ich dopadu na euro a sentiment, ako aj z geopolitického vývoja. "Na druhej strane, rýchlejší ako anticipovaný rast investícií či razantnejší rast eurozóny predstavujú pozitívne riziko pre rast slovenskej ekonomiky," dodala.