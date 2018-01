Ani EÚ si nemôže vyberať "hrozienka z koláča", odkazuje Davis

dnes 12:46 -

Ani Európska únia (EÚ) si nemôže vyberať "hrozienka z koláča", teda ktoré ekonomické väzby s Britániou ponechá, a ktoré odstráni v rámci budúcej obchodnej dohody. Vyhlásil to britský minister pre brexit David Davis, ktorý tak vrátil európskym diplomatom ich slová.

Rozhovory o obchodnej dohode po brexite sa majú začať v marci, rok pred plánovaným vystúpením Británie z EÚ. Davis v článku pre utorkové vydanie denníka Daily Telegraph opísal diskusiu o obchodnej dohode ako "hlboký a otvorený prieskumný dialóg s cieľom objaviť nový, vzájomne prijateľný bod rovnováhy v našom vzťahu".

Konečná dohoda by sa podľa Davisa mala okrem iného vzťahovať na tovar, poľnohospodárstvo a služby, vrátane finančných služieb, a mala by byť podporená pokračujúcou spoluprácou vo vysoko regulovaných oblastiach, ako sú doprava, energetika a výmena údajov.

Dohoda, ktorá by sa vzťahovala len na niektoré oblasti ekonomiky, a na iné nie, by bola - povedané slovami európskych diplomatov - vyberaním hrozienok z koláča, uviedol Davis. Je to reakcia na slová vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, ktorý minulý mesiac povedal, že finančné služby nemôžu byt zahrnuté do dohody s Britániou, pretože žiadne predchádzajúce obchodné dohody EÚ s inými krajinami nezahŕňajú takéto ustanovenia. Vyjednávači Spojeného kráľovstva sú však odhodlaní brániť záujmy sektora finančných služieb, ktorý sa podľa odhadu lobistickej skupiny TheCityUK podieľa takmer 11 % na výkone ekonomiky.

Cieľom ministra Davisa je, aby sa obchodná dohoda vzťahovala na celý sektor služieb, od vysoko regulovaných odvetví, ako sú finančné služby, až po moderné, ako je umelá inteligencia.

To si bude vyžadovať dodržiavanie niektorých spoločných princípov, medzinárodných noriem, spoluprácu regulačných úradov a účinný mechanizmus riešenia sporov s primeranými prostriedkami nápravy, napísal Davis v článku. Snažil sa tiež zmierniť obavy EÚ, že po brexite môže dôjsť v Británii k uvoľneniu noriem. Britské spoločnosti by tak získali výhody a mohli by "podkopať pozície európskych konkurentov".

Byť lacnejší ako Čína alebo podkopávať bezpečnostné normy, ktoré dávajú dôveru britskému tovaru, nie je cesta k prosperite, vyhlásil v tejto súvislosti Davis.

Čo sa týka rokovaní o prechodnom zhruba dvojročnom období po brexite, ktoré sa majú začať tento mesiac, Davis povedal, že by sa obe strany mali čoskoro dohodnúť, pričom marec ako termín na dohodu považuje za "realizovateľný". V dlhodobom horizonte vyjadril optimizmus, že možno nájsť konečný kompromis, ktorý prinesie prospech obom stranám.

"Je možné nájsť úspešný výsledok a bez toho, aby sme ohrozili najdôležitejšiu prioritu nášho partnera: ktorou je integrita európskeho jednotného trhu," napísal.