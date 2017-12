Stabilita spôsobuje nestabilitu: Bubliny sa objavujú všade, od bitcoinu až po výtvarné umenie

Zdroj: CNBC

"Myslím si, že to, čo vidíme v niektorých triedach aktív, jasne pripomína bublinu," uviedol MacKinnon v rozhovore pre televíziu CNBC, pričom spomenul kryptomeny aj trh s výtvarným umením. "Existujú bubliny a myslím si, že vyplývajú z veľmi uvoľnenej menovej politiky, ktorá vytvorila špekulatívny prístup a nadmerný dopyt."

MacKinnon nie je v tomto ohľade sám - mnohí komentátori už dávnejšie vyzývajú k ukončeniu kvantitatívneho uvoľňovania vzhľadom na vznikajúci globálny rast. "Medzi niektorými trhovými komentátormi, dokonca aj medzi centrálnymi bankami, narastá obava, že existuje potenciálna hrozba pre finančnú stabilitu," dodal MacKinnon. "Je pravdepodobné, že uvidíme častejšie bleskové pády, to je isté. Najhorší scenár je úplný prepad trhu, čo môže nastať bez upozornenia, ako sa to niekedy stáva," povedal MacKinnon.



V bankovom sektore riziká nevidí, poznamenal, že sektor je dobre kapitalizovaný a banky zvýšili svoje likvidné rezervy. Podľa neho hrozba môže prísť z historicky nízkej volatility. "Mnohí komentátori poukázali na to, že sa blíži "big short", usudzujúc podľa indexu volatility Vix," uviedol v súvislosti s hlavným indexom CBOE, ktorý meria volatilitu amerických akcií. Vix bol výrazne pod historickým dvadsaťročným priemerom počas väčšiny roku 2017. Paradoxne, zdanlivá úroveň komfortu na trhoch môže byť skutočne predpoveďou hroziaceho šoku. "Nadmerne nízke úrovne volatility sú veľmi zraniteľné voči inflačnému šoku, ktorý potom prináša neočakávaný úrokový šok," zdôraznil MacKinnon. "Stratégie s nízkou volatilitou vytvorili krehkosť. Stabilita prináša nestabilitu."





Aj iné názory zdôrazňujú, že investori by nemali očakávať, že budúci rok bude opakovaním roku 2017. "Ak budete očakávať dvojcifernú návratnosť, môže to byť príliš veľa," hovorí Antoine Lesne, straté State Street Global Advisors.

Deutsche Bank síce očakáva, že globálne oživenie bude pokračovať aj v roku 2018, avšak varuje, že tento rast sa v budúcom roku automaticky nepremietne do podobne vysokej úrovne návratnosti investícií. Na otázku týkajúcu sa budúcich trhových rizík Christian Nolting z Deutsche Bank povedal, že centrálne banky menia svoju monetárnu politiku na podporu trhu a začínajú uťahovať záchrannú sieť s nízkymi úrokovými sadzbami. Akýkoľvek rast úrokových sadzieb, ktorý sa považuje za príliš rýchly alebo dokonca príliš pomalý, by mohol spôsobiť, že trhy stratia dôveru v centrálne banky, povedal Nolting.



Investori by mali byť na pozore, tvrdí MacKinnon. "Myslím si, že to bude veľká výzva pre tvorcov politík v roku 2018, ako zvládnu niektoré z týchto bublín, keď sa budú snažiť normalizovať svoje monetárne politiky.“