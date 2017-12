Bohatý dôchodca na Slovensku? To by chceli už aj mladí

dnes 9:00 -

Milí mladí ľudia, odborníci majú pre vás zlú správu: Slovensko začne dramaticky starnúť. Už v rokoch 2060 – 2070 budeme jedna z najstarších krajín v Európskej únii a budeme sa dožívať vyššieho veku. Niekedy tu pôjdu do dôchodku práve súčasní študenti.

Navyše, so skorým plánovaným odchodom do dôchodku ostro kontrastuje zistenie, podľa ktorého si len tretina mladých ľudí na Slovensku vstupujúcich na pracovný trh sporí na budúcu penziu. Viacej ako polovica Slovákov proste dôchodok nerieši a myšlienky naň nemajú alebo odsúvajú študenti, ľudia s nízkym vzdelaním a bez rodiny. Pochopiteľné pre mladých, ale nie je to škoda?

Aj preto sa odborníci z finančníctva a legislatívy vybrali diskutovať so študentmi banskobystrickej Univerzity Mateja Bela.

Slovenský dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch.. V prvom pilieri sme všetci, druhý je dobrovoľný a takzvaný zásluhový, kde však po vstupe sporíte už povinne. Práve v tomto type sporenia prieskumy potvrdzujú pretrvávajúce nižšie znalosti sporiteľov o negarantovaných dôchodkových fondov, no práve tie môžu v dlhodobom horizonte prinášať vyššie výnosy a tým aj väčšie dôchodky.

„Ak si začnete sporiť v 25 rokoch a sporíte si 40 rokov, môžete si nasporiť dvojnásobnú sumu v porovnaní s tým, ako keby ste začali sporiť o 10 rokov neskôr,“ hovorí Juraj Cenker z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

O výške budúceho dôchodku rozhoduje nielen dĺžka sporenia, ale aj rozloženie rizika.

„Až 80 percent úspor je v garantovaných dôchodkových fondoch a len 20 percent je v negarantovaných. To je málo,“ vysvetľuje Miro Kotov z Allianz SDSS. „Práve akciové fondy majú totiž potenciál prinášať vyššie výnosy v budúcnosti.“ Sú príležitosťou pre mladých ľudí s desiatkami rokov sporenia pred sebou. Súčasná legislatíva navyše umožňuje citlivé presúvanie úspor vo fondoch v pokročilejšom veku sporiteľa.

Desiatky otázok od študentov financií, marketingu a cestovného ruchu otvorili veľa tém o budúcnosti. Pre zaneprázdnených alebo tých s nižšou finančnou gramotnosťou má pedagóg Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela jednoznačný návod: „Čím skôr si začnem sporiť, tým lepšie sa budem mať na dôchodku. To je základná rovnica.“



Pozrite sa, čo prekvapuje študentov a čo najdôležitejšie vám odkazujú odborníci.