Cestovné poriadky autobusov a vlakov sa od nedele 10. decembra upravujú

Cestovné poriadky autobusových a vlakových spojov sa od nedele 10. decembra upravia. Ľudia, ktorí dochádzajú do práce či do škôl autobusmi alebo vlakmi, by si preto mali skontrolovať, či sa nezmenili odchody, alebo príchody spojov, ktoré využívajú.

Napríklad štátny vlakový dopravca Železničná spoločnosť Slovensko avizuje od nedele zrýchlenie cestovania spustením 160-kilometrovej rýchlosti na trati medzi Bratislavou a Púchovom. Jazda z Bratislavy do Žiliny sa cestujúcim v rýchlikoch skráti o 15 minút. Spoločnosť zároveň zavedie priame vlakové spojenie Košíc a Viedne. Obnovia sa tiež vlaky na trase medzi Bratislavou-Petržalkou a maďarskou Rajkou.

Zmeny od zimnej úpravy cestovných poriadkov prinesie aj súkromný vlakový dopravca RegioJet. Posilní napríklad priame vlakové spojenie na trase Praha – Bratislava a späť o tretí pár vlakov. Zároveň bude mať nočný vlak na trase Praha – Košice predĺženú trasu do Trebišova, Michaloviec a Humenného na východe Slovenska.

Úpravy cestovných poriadkov avizujú od nedele aj viacerí autobusoví dopravcovia. Napríklad bratislavský dopravca Slovak Lines zapracoval do nových cestovných poriadkov úpravy na základe zmien cestovných poriadkov vlakov v regiónoch, kde zabezpečuje prípoje k vlakom. A to napríklad v Malackách, Pezinku či v Senci a v ostatných prestupných staniciach, ako sú Veľké Leváre, Plavecký Štvrtok či Šenkvice alebo Báhoň.

"Na základe požiadaviek cestujúcich pribudli aj nové zastávky, napríklad Malinovo, Tri vody. Táto zastávka sa nachádza v obytnej zóne," priblížila hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová. Na základe požiadaviek boli tiež podľa jej slov premenované niektoré existujúce zastávky, napríklad v Malackách to je sedem zastávok, jedna zastávka bola premenovaná aj v Hrubej Borši a v Bratislave vo Volkswagene sa pre zjednotenie názvov zastávok premenovali dve zastávky.

Cestovné poriadky upravuje napríklad aj SAD Prešov. Dopravca na svojej internetovej stránke informuje cestujúcich, že od 10. decembra mení cestovné poriadky v prímestskej, diaľkovej a v medzinárodnej doprave. "Z tohto dôvodu prosíme cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme vopred skontrolovali linky a spoje, ktorými cestujú, aby sme predišli nepríjemným situáciám pri prípadnej zmene odchodu spoja," apeluje spoločnosť na ľudí.

Podobne na celoštátnu úpravu cestovných poriadkov upozorňuje na svojej internetovej stránke aj SAD Lučenec. "Zmeny boli zrealizované na základe podnetov, žiadostí a racionalizácie dopravného procesu," uviedol dopravca. Upravuje cestovné poriadky v prímestskej, mestskej hromadnej aj v medzinárodnej doprave.