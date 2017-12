OECD: Dnešní dvadsiatnici pôjdu do dôchodku ako 68-roční

Zdroj: OECD;QZ

V Dánsku ľudia momentálne odchádzajú do dôchodku v 65 roku života. V roku 2060 však budú čerství penzisti o deväť rokov starší. Aj Holanďanov bude podľa OECD odchod do dôchodku čakať až v pokročilom veku - 71 rokov, čo je o päť a pol roka neskôr ako doposiaľ. Podobne veľký skok čaká aj Slovákov. Dochádzka do zamestnania sa v budúcnosti predĺži o šesť rokov. Do dôchodku až ako 68-roční.





Naopak najmladších dôchodcov bude mať Luxembursko alebo Slovinsko. V šesťdesiatke pôjdu do penzie aj Poľky, muži si však na dôchodok počkajú o päť rokov dlhšie. Rozdiel medzi dôchodkovým vekom mužov a žien sa týka deviatich z 35 krajín OECD. V týchto prípadoch bude priemerný dôchodkový vek 64,2 pre mužov a 61,7 pre ženy. Číselné rozdiely medzi pohlaviami by však mali do roku 2060 z väčšiny štátov zmiznúť. Výnimku tvoria iba Izrael, Poľsko, Švajčiarsko a Turecko, kde sa budú líšiť aj v ďalších oblastiach.

Vyšší dôchodkový vek súvisí okrem iného s rastúcou dĺžkou života. Tá dnes u mužov dosahuje 78,3 a u žien 83,4 roka. V nasledujúcich 45 rokoch sa bude podľa OECD ešte predlžovať. Muži v roku 2060 sa dožijú o 4,6 roka viac ako teraz, ženy o 4,2 roka, predpokladá analýza.

Dĺžka života sa pochopiteľne líši aj podľa národnosti. Japonky sa priemerne dožívajú 87,2 roka a v nasledujúcich rokoch by sa mal ich vek ešte predlžovať. Najmenej sa dožívajú ženy v Turecku, umierajú vo veku priemerne 79,3 roka. Pokiaľ ide o mužov, najdlhšie žijú na Islande, 81,6 roka. V najútlejšom veku umierajú muži v Lotyšsku - priemer je len 69,7 roka.