Rozpočet podľa Hegera z OĽaNO odráža politický marketing

Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky je dôkazom toho, že minister financií Peter Kažimír už nie je schopný odolávať tlaku koaličných lídrov. Tvrdí to poslanec za OĽaNO a tieňový minister financií Eduard Heger. Rozpočet tak podľa neho viac odráža politický marketing ako potreby ľudí. „Vyberá si pár skupín obyvateľstva a na ostatných nemyslí,“ povedal na stredajšej tlačovej konferencii Heger.

Dôkazom tejto vládnej politiky je podľa Hegera sociálny balíček za 250 mil. eur, hoci dodatočné príjmy rozpočtu majú byť rádovo vyššie. Napriek tomu však dve tretiny krajín Európskej únie momentálne vykazujú lepšie hospodárenie. Navyše, ak by vláda neprijímala žiadnu novú legislatívu, v budúcom roku by už Slovensko dosiahlo vyrovnaný rozpočet. Kritizoval preto aj neefektívnosť, s akou vláda s verejnými financiami narába a okrem rezortu zdravotníctva nezohľadňuje výstupy útvaru Hodnoty za peniaze.

V súlade s touto vládnou politikou je podľa Hegera aj vládny návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorú poslanci v stredu prerokovali v druhom čítaní a onedlho by o nej mali hlasovať. Vláda v nej podľa poslanca za OĽaNO prichádza so zbytočnými alebo nesystémovými prvkami. „Koalícia nemá víziu, aby sa Slovensko približovalo k vyspelým krajinám Európskej únie. Skôr ladí tie parametre podľa toho, čo by mohli ich voliči oceniť,“ dodal.