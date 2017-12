Nemecké firmy podľa BDI potrebujú mať jasno v otázke brexitu do marca 2018

dnes 12:16 -

Nemecké firmy prehodnotia svoje obchodné kontakty s Veľkou Britániou, ak do marca budúceho roka nebude jasno v otázke podmienok brexitu. Upozornil na to šéf Združenia nemeckého priemyslu (BDI) Joachim Lang. Je tu "zrejmá neodkladnosť" pre spoločnosti, ktoré obchodujú s Britániou, povedal šéf združenia pre BBC. Podľa jeho slov firmy budú potrebovať rok na to, aby sa pripravili na možnosť, že sa dohoda nedosiahne. Združenie nemeckého priemyslu nedávno vyzvalo svojich členov, aby sa pripravili na "veľmi tvrdý brexit". Informoval o tom britský portál bbc.com.

"Nemôžeme čakať do marca 2019, to je jasné," povedal Joachim Lang s odkazom na termín, kedy má Británia vystúpiť z Európskej únie. "Je potrebné byť pripravený, pretože inak budú škody oveľa väčšie a v prípade záložných plánov predstih jedného roka - to je úplne normálne, takže potrebujeme rozhodnutia do marca 2018," citoval portál bbc.com šéfa Združenia nemeckého priemyslu.

Zložitosť vystúpenia Británie z EÚ je podľa vyjadrenia Langa "pravdepodobne väčšia, ako mnohí ľudia očakávajú". "Ak sa pozriete na 20 tisíc právnych aktov, od ktorých sa Veľká Británia chystá odstúpiť, 750 medzinárodných dohôd, ktoré už nebudú platiť - to spôsobuje po celej Európe veľa starostí a malo by to spôsobovať starosti aj vo Veľkej Británii," dodal šéf BDI.

http://www.bbc.com/news/business-42246322