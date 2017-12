Francúzsko vyzvalo ministrov financií EÚ, aby prediskutovali daňovú reformu USA

dnes 14:16 -

Francúzsko vyzvalo ministrov financií Európskej únie (EÚ), aby prediskutovali americkú daňovú reformu, ktorú Senát schválil počas víkendu. Dôvodom sú obavy o jej vplyv na dcérske spoločnosti európskych firiem v USA. Uviedli to v pondelok zdroje z francúzskeho ministerstva financií, ktoré nechceli byť menované.

Francúzsko požiadalo, aby sa o tomto bode rokovalo na pravidelnom zasadnutí ministrov financií EÚ v utorok (5.12.) v Bruseli.

Americký Senát v sobotu (2.12.) tesnou väčšinou schválil kontroverznú daňovú reformu. Návrh je ešte stále potrebné zosúladiť s verziou, ktorú schválila v novembri Snemovňa reprezentantov. Ak sa tak stane, reformu by v priebehu decembra mohol podpísať prezident Donald Trump.

Trump v tejto súvislosti uviedol, že po zosúladení verzií by daňová reforma mala skresať firemnú daň zo súčasných 35 % na 20 %. To vyvoláva diskusie aj v Izraeli, kde sa obávajú, že v prípade zníženia korporátnych daní v USA by sa mnohé izraelské firmy mohli presunúť práve tam.

Toho isté si myslí aj Francúzsko. "Ak sa tieto reformy zrealizujú v súčasnej podobe, mohli by spôsobiť vážne ťažkosti," uviedol jeden zo zdrojov z francúzskeho ministerstva.