Kto by mal zaplatiť účet na prvom rande?

Zdroj: YouGov

Foto: TASR/AP

dnes 13:20 -

Nedávne prieskumy z YouGovu objasňujú, ako americkí muži a ženy v súčasnosti premýšľajú o tejto problematike. V novembri sa reprezentatívnej vzorky pozostávajúcej z viac ako 1100 Američanov opýtali, či by boli urazení, ak by ich patrtner na prvom rande požiada o rozdelenie si účtu. Takmer polovica žien uviedla, že by to pre urážajúce bolo, pričom 25 % "absolútne súhlasilo", s tým že je to urážajúce, a 24 % "skôr súhlasilo." Menej ako štvrtina mužov uviedla, že by to bolo pre nich urážajúce.





Výsledky prieskumu sa líšia v závislosti, aká generácia je otázkou oslovená. Mladí ľudia s nižšou pravdepodobnosťou uvedú, že sa im nepáči myšlienka rozdelenia účtu, ako starší ľudia. Iba 12 % mladých vo veku 18-34 rokov cítilo, že je to nevhodné v porovnaní s 17 % vo veku 35-54 rokov a 20 % osôb vo veku 55 rokov a viac. Tieto údaje ale nie sú rozdelené podľa pohlavia.

Je možné, že zvyk, podľa ktorého vždy platí muž, je už dávno preč. Ako uviedla sociologička Julia Longová pre Wall Street Journal, myšlienka, že ženy by sa nemali zaťažovať platením za konzumáciu na rande, je skutočne len "rytierskou relikviou".