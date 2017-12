Daňová reforma v USA vyvoláva diskusie v Izraeli, vláda uvažuje o úprave daní

dnes 16:31 -

Izrael nevylučuje, že pristúpi k úpravám pri svojej firemnej dani. Uviedol to cez víkend izraelský minister financií Moše Kahlon. Reagoval tak na schválenie daňovej reformy americkým Senátom.

Senát amerického Kongresu v noci na sobotu (2.12.) tesnou väčšinou schválil daňovú reformu presadzovanú prezidentom Donaldom Trumpom. Návrh je ešte stále potrebné zosúladiť s verziou schválenou v novembri Snemovňou reprezentantov. Ak sa tak stane, reformu by v priebehu decembra mohol podpísať prezident.

Donald Trump uviedol, že po zosúladení verzií by daňová reforma mala skresať firemnú daň zo súčasných 35 % na 20 %. To vyvoláva diskusie aj v Izraeli, kde sa obávajú, že v prípade zníženia korporátnych daní v USA by sa mnohé izraelské firmy mohli presunúť práve tam.

Firemná daň v Izraeli v súčasnosti dosahuje 24 %. V priebehu decembra ju vláda plánuje znížiť s platnosťou od roku 2018 na 23 %, po znížení firemných daní v USA na 20 % by to však stále mnohým miestnym firmám nemuselo stačiť. Ako uviedol Kahlon v rozhovore pre 10. televízny kanál, vláda preskúma podrobnosti, ktoré jej poskytnú firmy ohľadne americkej daňovej reformy a bude na to reagovať.

Problémom je, že viaceré izraelské spoločnosti majú v USA svoje prevádzky, výskumné a vývojové centrá však sídlia v Izraeli. Izraelský technologický sektor patrí pritom k najväčším na svete. Na ekonomickej aktivite krajiny sa podieľa až 14 %, na priemyselnom exporte zhruba 50 % a zamestnáva okolo 10 % celkovej pracovnej sily v Izraeli.