Kažimír potvrdil svoju kandidatúru na post šéfa Euroskupiny

Minister financií Peter Kažimír oficiálne potvrdil svoj záujem kandidovať na post šéfa Euroskupiny, teda neformálneho združenia ministrov financií krajín eurozóny. Ako informoval rezort financií, vo štvrtok oficiálne podal prihlášku. Termín na podanie prihlášok pritom vyprší koncom tohto týždňa. "Mojím mottom je urobiť si domáce úlohy smerom k zmene k lepšiemu. Ako na národných, tak na celoeurópskej úrovni. Začíname písať novú kapitolu, kapitolu postavenú na dokončení architektúry hospodárskej a menovej únie, ako aj potrebe konsolidácie už existujúcich pravidiel a nástrojov," uviedol minister s tým, že eurozónu vníma ako motor európskej integrácie posilňujúci celé spoločenstvo.

Peter Kažimír sa ako možný nástupca Jeroena Dijsselbloema na poste šéfa Euroskupiny spomína už niekoľko mesiacov. Nahráva mu aj jeho stranícka príslušnosť k sociálnym demokratom. Medzi vrcholnými európskymi inštitúciami totiž v súčasnosti prevládajú zástupcovia stredopravých strán, ktorí obsadili vedúce pozície v Európskom parlamente, Európskej rade aj v Európskej komisii. V rámci politického balansu sa tak na post šéfa Euroskupiny predpokladá práve sociálny demokrat. Podľa medializovaných informácií je tak v hre okrem okrem Kažimíra aj luxemburský šéf rezortu financií Pierre Gramegna a francúzsky minister Bruno Le Maire. Kandidátov by však mohlo byť aj viac.

Objavujú sa však aj špekulácie, podľa ktorých by bývalý holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem mal na svojej pozícii zotrvať v ďalšom polročnom období. Dôvodom je neistota sprevádzajúca rokovania o vytvorení novej vlády v Nemecku. Informovala o tom v pondelok rakúska agentúra APA, pričom sa odvolávala na zdroje z prostredia Európskej ľudovej strany (EPP). O novom prezidentovi Euroskupiny sa bude hlasovať v pondelok 4. decembra, pričom záujemcovia musia podať prihlášky do konca tohto týždňa. Dijsselbloem, ktorý po holandských voľbách stratil post tamojšieho ministra financií, minulý mesiac uviedol, že už januárovému rokovaniu Euroskupiny by mal šéfovať nový predseda.

Holandský portál dutchnews.nl medzitým v utorok informoval, že predĺženie Dijsselbloemovho mandátu si z osobitných dôvodov želá Taliansko. V krajine sa totiž o niekoľko mesiacov uskutočnia parlamentné voľby a za silného kandidáta na nového šéfa Euroskupiny sa v prípade obhájenia mandátu považuje aj súčasný minister financií Pier Carlo Padoan.