Britské banky by odolali hlbokej recesii aj poklesu cien

Britská centrálna banka prvýkrát od roku 2014, kedy začala testovať odolnosť bánk voči sérii ekonomických šokov, uviedla, že žiaden peňažný ústav krajiny nemusí zvýšiť kapitál, aby podporil svoju finančnú základňu. V rámci každoročného stresového testovania bankového sektora Bank of England v utorok konštatovala, že najväčšie britské banky sú "odolné" voči sérii nepriaznivých scenárov, vrátane hlbokých simultánnych recesií v Británii a v zahraničí a výrazného poklesu cien aktív.

Stresové testovanie ukázalo, že straty by teraz mohli byť absorbované kapitálovými rezervami, ktoré britské banky majú nad rámec minimálne požadovanej úrovne. Boli by preto schopné pokračovať v poskytovaní úverov, ak by to reálna ekonomika požadovala.

Stresové testovanie sa stalo kľúčovým nástrojom politiky centrálnych bánk vo svete od obdobia globálnej finančnej krízy. Mnohé britské banky, napríklad Royal Bank of Scotland, museli počas finančnej krízy prijať ako núdzovú pomoc peniaze daňových poplatníkov, pretože neboli dostatočne silné na to, aby sa vyrovnali s vtedajším šokom.