Akciový trh nie je pre každého: 34 skutočností, ktoré by ste o ňom mali vedieť

Investície do akcií patria k týmto rizikovejším. Miera rizika sa dá regulovať vhodne zvolenou stratégiou. Aj tak však riziko úplne eliminovať nedokážete. Strata by vás ale nemala dostať do finančných ťažkostí, preto ak nemáte dostatočné množstvo voľného kapitálu, radšej investujte iným spôsobom, možností je dosť. O pôžičkách na nákup akcií a pákových efektov radšej na začiatku ani nerozmýšľajte.

Každý hráč prechádza štyrmi vývojovými etapami.

Prvá je nevedomá neznalosť. Začiatočník pokojne obchoduje a vie toho tak málo, že si ani neuvedomuje svoje školácke chyby.

Druhý stupeň je vedomá neznalosť, keď už aspoň vie, že toho veľa nevie.

Nasleduje vedomá znalosť, keď je už v obraze, ale musí sa veľmi snažiť, aby robil správne rozhodnutia.

Štvrtá fáza je nevedomá znalosť, kedy sa už môže spoľahnúť na svoj inštinkt a nemusí sa sústrediť na to, aby nerobil chyby.

Väčšina začínajúcich akciových investorov sa neprebojuje ani do druhého štádia a končí s veľkou stratou.







Aj v tejto oblasti sa za chyby platí. A nie málo. Po niekoľkých nevydarených obchodov sa ľahko ocitnete na nule. Šťastie je v tejto hre dôležité, ale nemali by ste sa naň výhradne spoliehať. Než sa pustíte do tejto riskantnej hry, mali by ste poznať aspoň základné pravidlá.



Ponúkame 34 právd o investovaní na akciovom trhu, z ktorých ani jediná by vás nemala prekvapiť.

1. Peniaze, ktoré môžete pomerne rýchlo potrebovať, nepatria na akciový trh.

2. Vyššie výnosy vyžadujú akceptovanie vyššej miery rizika.

3. Za stabilitu sa platí v priemere nižšími výnosmi.

4. Investičná stratégia, v ktorej sa očakávajú vysoké výnosy, by mala počítať s vysokými stratami.

5. Akciový trh striedavo stúpa a klesá.

6. Najjednoduchším zabezpečením proti pohybu na akciovom trhu je držanie hotovosti.

7. Riziko sa môže meniť a nadobudnúť rôzne tvary a podoby, ale nikdy sa úplne nevytratí.

8. Perfektné portfólio neexistuje, ani dokonalá investícia alebo bezchybná investičná stratégia.

9. Každý investor sa niekedy zmýli, nikto nemá patent na pravdu.

10. Neexistuje investičná stratégia, ktorá by prekonala trh za všetkých podmienok a za všetky obdobia.

11. V krátkodobom horizonte môže dosiahnuť oslnivých výsledkov takmer ktokoľvek.

12. Ani tie najlepšie vedomosti a najväčšie odhodlanie nemusia viesť k lepším investičným výsledkom.

13. Neviem. Tak znie prakticky vždy najlepšia odpoveď na otázku, čo sa bude diať na trhu.

14. Keď vidíte ostatných rýchlo bohatnúť, nie je ľahké držať sa vlastného investičného plánu.

15. Keď investujete do indexových fondov, nemôžete očakávať, že porazíte trh.

16. Keď investujete do aktívne spravovaných fondov, veľmi pravdepodobne za trhom zaostanete.

17. Stratégia "kúp a drž" vedie k tomu, že vám neunikne žiaden rast, ale tiež žiaden pokles ceny.

18. Aby stratégia "kúp a drž" vynášala, musíte v čase poklesov cien dodržiavať oboje, teda držať a prikúpiť.

19. Správna diverzifikácia znamená, že vám bude vždy trochu ľúto časti vášho portfólia.

20. Každodenné obchodovanie je zložité.





21. Prekonať výkon trhu je ťažké, ale nie nemožné.

22. Časovanie trhu je ako ruleta. Žiaden signál nie je dostatočne spoľahlivý v predikácii dna a vrcholu trhu.

23. Spätné testovanie stratégií funguje veľmi dobre v tabuľkovom editore, ale v reálnom svete vychádza horšie. Môže za to konkurencia, dane a poplatky za obchodovanie. Najmä však len ťažko dokážete spätne otestovať svoje reakcie a emócie vyvolané dianím na trhoch.

24. Zložené úročenie je hotový zázrak, ale chce to pekných pár rokov, než to poriadne oceníte.

25. Investovanie podľa výrokov miliardárov z hedžových fondov je veľmi spoľahlivá cesta do blázninca.

26. Je prakticky nemožné v danom okamihu zistiť, či tým, že sa držíte svojej stratégie napriek stratám, robíte dobre (disciplína nadovšetko), alebo ste šialenec, ktorý nie a nie vyskočiť z vlaku smerujúceho do skaly.

27. Najlepším investičným procesom je ten, ktorý vyhovuje vašej osobnosti a s ktorým si dokážete predstaviť fungovanie v akomkoľvek trhovom prostredí.

28. Úspech v investovaní je skôr o správaní sa a temperamente než o inteligencii a vzdelaní.

29. Výber jednotlivých titulov je veľká a riskantná zábava, ale celkovú výkonnosť skôr ovplyvní celková alokácia aktív.

30. Býčí trend alebo recesie sú bežnou súčasťou cyklu.

31. Vy nie ste Warren Buffett.

32. Trhu je jedno, ako sa vám tá, ktorá akcia pozdáva a koľko ste za ňu zaplatili.

33. Trh vám nedlží vysoké výnosy len preto, že ich práve potrebujete.

34. Predpovedanie budúcnosti je zložité, a to je ešte eufemizmus.