Lenivý bude vždy lenivý: Univerzálny základný príjem má podporiť chuť do podnikania

Prívrženci tvrdia, že je to potrebné, pretože roboty nám postupne vezmú pracovné miesta. Dúfajú, že rozdávaním peňazí sa podporí podnikanie. Druhý tábor hovorí, že roboty sú falošným poplachom, že budeme mať prebytok pracovných miest, tak prečo platiť ľuďom za to, že budú doma sedieť pred telkou.

Rozdávanie peňazí je možné len v životaschopnejšej spoločnosti, keď nie je tak bolestivé na to vyčleniť zopár percent HDP. Konkrétne sa hovorí, že každý dospelý by mohol dostať 1000 dolárov mesačne a na dieťa 500. To by v USA znamenalo 3,6 bilióna dolárov ročne, čo by zhruba zdvojnásobilo súčasný federálny rozpočet. Je to veľa peňazí a pritom ľudia veľmi nezbohatnú. Tak na čo by to bolo dobré? Jedný z argumentov je, že viac ľudí by začalo s podnikaním. Samozrejme, podpora v podobe garantovaného príjmu je príliš malá na to, aby poskytla skutočný podnikateľský kapitál na ktorom by sa dal postaviť vážny podnikateľský plán. Predmetné aktívum je čas a úsilie. Ak si vezmeme, že v súčasnosti práca na plný úväzok trvá iba 40 hodín týždenne, máte voľné skoré rána, večery, víkendy, sviatky. Takmer tretinu dní. Ak by niekto z nich mal chuť začať s podnikaním, asi by sa naň vrhol už teraz. Má potrebný voľný čas aj financie. Asi by sme boli prekvapení, koľkí by sa do podnikania pustili, ak by sa z nich stali nezamestnaní, ktorí dostávajú namiesto platu len peniaze na prežitie. Našťastie máme aj dostatok príkladov z praxe o tom, čo sa stane, keď dáme ľuďom zadarmo peniaze. Odpoveď je tá, akú očakávate. Zostanú doma sedieť na gauči.





New York Times pred pár rokmi zverejnil, ako Američania využívajú svoj čas. Zamestnaní strávia 5 hodín denne - asi 35 hodín týždenne v práci, kvôli voľnu a dovolenkám to nie je plných 40 hodín. Nezamestnaní strávia 0,5 hodinu denne hľadaním si práce, 10 % z celkového času. Ale 4,5 hodiny denne sledujú televíziu, podriemkávajú, rozprávajú sa priateľmi a surfujú na internete. To je konkrétna skupina, ktorej sa snažíme pomôcť zavedením garantovaného príjmu.



Dnes dávky v nezamestnanosti netrvajú večne, takže pri základnom príjme by nemuseli hľadaním práce tráviť ani tých 10% času. Peniaze by boli zadarmo a navždy. Takže niečo okolo 95 % pracovných síl by skončilo priamo na gauči. A je jedno, či sú dnes zamestnaní, alebo nie, všetci sme v podstate dosť leniví. Základný príjem by len nabádal k tomu, aby sme nič nerobili. Je zvláštne, ak si zástancovia garantovaného príjmu myslia niečo iné.



Peniaze za nič nikoho neosvietia. Dávky v nezamestnanosti sú prirodzený experiment, štúdie zistili, že ak dávky trvajú dlhšie, ľudia jednoducho zostanú nezamestnaní dlhšie. Inými slovami, peniaze za nič jednoducho povzbudzujú ľudí, aby nepracovali. Nikde nevidíme, že by sa pustili do podnikania.