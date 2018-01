Investičný krok do neznáma: 6 ciest, akými sa vybrať, keď je budúcnosť neistá

Zdroj: Bloomberg;Oaktree Capital

Žijeme v čase bezprecedentných pohybov, ktoré menia svet, ako sme ho doposiaľ poznali. Alebo aspoň pravidlá, ktorými sa riadi. Napríklad taká globalizácia. Podľa konzultantov z McKinsey je až desaťnásobne rýchlejšia tristokrát silnejšia než priemyselná revolúcia. Zanecháva za sebou hromadu porazených, ako je na Západe stredná trieda, čo má za následok, ako to vyplývá z analýzy Financial Times, nárast populizmu, aký sme nevideli od začiatku 20. storočia.





Tlak strednú a nižšiu vrstvu západných spoločností viditeľný od 90. rokov minulého storočia vystupňovala posledná globálna kríza, respektíve neortodoxné záchranné operácie centrálnych bánk. Ako to dokazuje napríklad aj štúdia Bank of England, z hromady likvidity napumpovanej do systému, dokázali profitovať predovšetkým bohatí, teda tí, ktorí majú prostriedky na investovanie. Ostatní z nárastu cien akcií, či bitcoinovej revolúcie nič nemali. Naopak, ešte doplácali na zdraženie bývania, alebo im to prinajmenšom ešte len hrozí. Špirála populizmu sa naďalej roztáča.



Ani tí, čo investovali, asi pokojne nespávajú. Cítia stále väčšiu mieru ohrozenia, hoci ich balík 14 biliónov dolárov z rúk centrálnych bankárov v ostatných rokoch dokázali udržať viac-menej v čiernych číslach. Špekulácia ohľadom možného prasknutia bubliny sa každým novým maximom zvyšuje. Stále viac ľudí už začína vnímať určitý pohyb, ktorý merní zaužívané praktiky. Investori sa dotali na križovatku, kde sa musia rozhodnúť, kadiaľ ísť. Rozhodnutie môže byť kľúčové.







Legendárny investor Howard Marks z Oaktree Capital nedávno načrtol šesť smerov, akými sa vybrať, ak chceme budúce neznámo zdolať.

1. Investujte tak, ako investujete vždy, a čakajte historicky bežné výnosy.

2. Investujte ako vždy a zmierte sa s tým, že výnosy budú tentoraz nižšie.

3. S očakávaním korekcie obmedzte mieru rizika a zmierte sa s ešte nižšími výnosmi.

4. Vsaďte na hotovosť, teda prakticky nulové výnosy, a čakajte na lepšie časy.

5. Vsaďte vo väčšej miere na riziko v snahe dosiahnuť vyššie výnosy.

6. Zainvestujte vo väčšej miere do špecifických, špecializovaných oblastí a produktov.

Všeobecne sa dá očakávať, že sa investori budú musieť v dlhodobejšom horizonte uspokojiť s nižšími výnosmi pri ďaleko turbulentnejšej jazde. Dopad niečoho takého ale bude možné tlmiť pomocou stávky na nízkonákladové produkty. To však neznamená rezignovať na kvalitu, respektíve na výnosy, o ktoré ide. V prípade stratégie číslo 2, je tu stále možnosť doplniť ju v zdravej miere o adrenalínovú jazdu po horskej dráhe číslo 6. Tu si každý dokáže vybrať podľa svojej chuti, podľa toho, čomu viac verí. Na jednom konci pomyselného spektra sú napríklad vzácne prvky ako lítium, spotreba ktorého podľa Deutsche Bank narastie aj kvôli elektromobilom o 300 %, na strane druhej defenzívna stávka na poľnohospodársku pôdu. Návrat ku koreňom sa v ostatných rokoch ukázal, ako stávka ktorá dokázala zabezpečiť prekvapivo solídne výnosy.





V súčasnosti nie je vôbec jednoduché nájsť zaujímavé investičné príležitosti. Americké akcie posilňujú deviaty rok za sebou, tento rok sa k nim pridali aj burzy v Európe, a rozvíjajúce sa trhy. Lacno nakupovať a draho predávať je čoraz ťažšie. Podobne je to s tvrdeniami ako "nakupujte, keď v uliciach tečie krv" alebo "majte strach, keď sú všetci chamtiví, a buďte chamtiví, keď majú všetci strach. " Lacné ponuky sa postupne vytratili. Ben Carlson z Ritholtz Wealth Management odporúča zamerať sa na aktíva, ktoré na tom boli za ostatné tri roky zle. Na prvý pohľad sú to tí, kto utrpel najväčšiu porážku, ale to práve môže znamenať príležitosť nakúpiť pri zaujímavom ocenení.Carlson pripomína, že bez prítomnosti nejakých vážnejších problémov cenné papiere výraznejšie neklesajú.



Najväčšou otázkou ale zostáva, nakoľko sú už zlé správy v cenách investícií započítané. Fundamenty nie sú tak dôležité ako očakávania.

"Cieľ investičného procesu je jednoznačný - identifikovať rozdiely medzi cenou akcií spoločnosti a jej očakávanou hodnotou. Očakávaná hodnota je váženým priemerom možných výsledkov a vypočítame ju vynásobením výnosov (respektíve ceny akcií) a miery pravdepodobnosti, že tieto výsledky nastanú. Asi za najväčšiu chyby investorov sa dá považovať neschopnosť rozlišovať medzi známymi fundamentmi a očakávaniami vyplývajúcimi z trhovej ceny," hovorí Michael Mauboussin, hlavný stratég Credit Suisse.

Takže v investovaní ani tak nejde o to, jak je na tom firma dobre alebo zle. Ide o to, aby investor pochopil, že keď sú akcie na dlhodobom dne, tak sa fundamenty odkláňajú od očakávaní investorov.