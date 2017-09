Boeing investuje 33 miliónov USD do spoločného podniku s COMAC

dnes 11:31 -

Americký koncern Boeing investuje 33 miliónov USD (zhruba 28 miliónov eur) do majoritného podielu v spoločnom podniku s čínskym výrobcom lietadiel Aircraft Corp of China (COMAC), ktorý bude dohliadať na nový závod na kompletizáciu Boeingov 737 v Číne.

Obe firmy podpísali dohodu o založení spoločného podniku so základným imaním vo výške 55 miliónov USD, uviedli to dnes štátne noviny China Daily. Boeing bude mať v spoločnom podniku 60-% podiel. COMAC investuje do firmy 22 miliónov USD a získa zvyšný 40-% podiel.

Výstavba továrne v meste Čou-šan na východe Číny sa začala už v máji. Boeing však predtým neuviedol, koľko plánuje investovať do svojho prvého zámorského kompletizačného závodu a dodávateľského centra mimo USA. Cieľom je vyrobiť v ňom 100 lietadiel ročne.

Denník China Daily, s odvolaním sa na COMAC dodal, že čínsky výrobca lietadiel sa bude podieľať na kompletizácii strojov z dodaných komponentov spolu s pracovníkmi Boeingu, ale to, ako si obe strany rozdelia prácu, nie je stále známe. Dodávateľské centrum však bude vlastniť Boeing.

Boeing a jeho európsky rival Airbus expandujú v Číne v snahe získať nové objednávky na najrýchlejšie rastúcom leteckom trhu na svete. Spoločnosť Airbus minulý týždeň otvorila čínsky závod na kompletizáciu strojov A330 v meste Tchien-ťin.