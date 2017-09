Počet nezamestnaných v Nemecku v roku 2018 klesne pod 2,5 milióna

dnes 13:01 -

Počet registrovaných nezamestnaných v Nemecku v roku 2018 prvýkrát od znovuzjednotenia krajiny klesne pod hranicu 2,5 milióna, odhaduje výskumný inštitút spolkového úradu práce (Bundesagentur für Arbeit, BA).

Počet zamestnaných by sa mal zvýšiť o 550.000 na rekordných 44,83 milióna, uviedol inštitút IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). Objem práce by mal prvýkrát prekročiť 60 miliárd odpracovaných hodín.

Odborníci počítajú s tým, že počet nezamestnaných padne na 2,48 milióna. To by bolo o 60.000 menej než 2,54 milióna, ktoré IAB očakáva v tomto roku. Čoraz viac utečencov, ktorí prišli do Nemecka, sa síce po absolvovaní integračných a jazykových kurzov hlásia na úrade práce ako nezamestnaní, to však nič nemení na pozitívnom trende. "Dočasne narastajúci počet utečencov, ktorí sa hlásia ako nezamestnaní, kompenzuje fundamentálne pozitívny vývoj na trhu práce," uviedol expert IAB Enzo Weber.

Sociálne poisťovne budú profitovať z ďalšieho zvýšenia počtu ľudí platiacich sociálne odvody. Počet zamestnancov s povinnými sociálnymi odvodmi by mal v roku 2018 stúpnuť o 600.000 na rekordných 32,83 milióna.