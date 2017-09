Novelu zákona o minimálnej mzde od Beblavého a Mihála parlament nepodporil

dnes 11:46 -

Národná rada SR neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o minimálnej mzde od nezaradených poslancov Jozefa Mihála a Miroslava Beblavého. Schválením ich návrhu by sa zmenil mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy. Podstata ich návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne a odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy. Tieto opatrenia by podľa opozičných poslancov zabezpečili výrazné zvýšenie reálnych zárobkov nízkopríjmových pracujúcich, ale ťarchu tohto nárastu by okrem zamestnávateľov niesol na pleciach najmä štát.

Poslanci NR SR Jozef Mihál, Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a Simona Petrík (nezaradená) neuspeli s návrhom novely zákona o sociálnom poistení. Novelou zákona chceli dať rodičom starajúcim sa o deti možnosť prepojiť starostlivosť o dieťa s čiastočným zapojením sa do trhu práce (pracovný pomer). Títo rodičia mali mať ako zamestnanci nárok na odvodovú úľavu na sociálne a zdravotné poistenie, pričom takúto úľavu by mal aj ich zamestnávateľ. Zamestnávateľ ani zamestnanec by neboli povinní odvádzať poistné na tieto poistenia, a tak by sa dosiahlo zníženie ceny práce pre zamestnávateľa a u zamestnancov zvýšenie ich čistého príjmu. Úľava sa mala vzťahovať len na prípady, keď mzda vyplývajúca z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve. K 1. januáru budúceho roka by to predstavovalo 364,80 eura.