Nemecko nesmie postupne vyradiť autá so spaľovacími motormi tak, ako to plánuje Veľká Británia. Vyhlásil to dnes nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel.

Emisný škandál najväčšej nemeckej aj európskej automobilky Volkswagen poškodil povesť veľkých automobiliek v krajine.

Gabriel tiež uviedol, že výroba batérií pre elektrické autá v Nemecku je dôležitá a potrebuje štátnu podporu.

"Som presvedčený, že sa nesmieme schváliť koniec spaľovacích motorov. Musíme podniknúť kroky na posilnenie tzv. e-mobility, ale nesmieme v tomto procese stratiť zo zreteľa potenciál spaľovacieho motora," povedal Gabriel v prejave na priemyselnom podujatí.

Británia má v pláne zakázať predaj nových benzínových a naftových automobilov od roku 2040.