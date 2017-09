České firmy láka rýchlo rastúca rumunská ekonomika, investuje PPF, ČEZ i Fortuna

dnes 18:16 -

Do Rumunska by mali v blízkom čase začať tiecť miliardy z Českej republiky. Podľa rumunských médií je skupina PPF Petra Kellnera veľmi blízko akvizície administratívneho centra America House v Bukurešti. PPF sa zatiaľ k celej veci odmieta vyjadriť. "Špekulácie z trhu nekomentujeme," povedala hovorkyňa skupiny Zuzana Migdalová.

Kellnerov záujem o Rumunsko však potvrdzuje už akvizícia z minulého roka, keď skupina do svojho portfólia zaradila administratívnu budovu Metropolis Center v Bukurešti. Tú kúpila za 50 miliónov eur, uviedol server iHNED.cz.

Z hľadiska zahraničných investorov je balkánska krajina zaujímavá nízkymi mzdami, a to aj napriek ich rastu v poslednom období. Nízko sa držia aj ceny nehnuteľností. "Rumunský realitný trh je menej rozvinutý, čo znamená, že má veľký potenciál. Výnosové miery komerčných nehnuteľností sú oproti českým podstatne vyššie, čo láka viacero zahraničných investorov," vysvetľuje Hana Kollmannová z investičného oddelenia realitnoporadenskej spoločnosti JLL.

V Rumunsku už dlhší čas pôsobia stovky českých firiem. Veľký počet ich do Rumunska prišiel vďaka energetickej spoločnosti ČEZ, ktorá tam vybudovala najväčší európsky park energetických elektrární. Teraz do Rumunska stále viac prenikajú veľkí hráči českého biznisu.

V posledných dvoch rokoch bola v tomto smere aktívna najmä skupina Penta, pod ktorú okrem iného spadá prevádzkovateľ siete lekární Dr. Max a stávková spoločnosť Fortuna. Tá sa tento rok stala lídrom rumunského stávkového trhu, keď kúpila 100-% podiel v írskej firme Hattrick Sports Group, pod ktorú spadá najväčšia stávková kancelária v Rumunsku Casa Pariurilo.

Dr. Max zasa prostredníctvom spoločnosti Rocky Farm ovládol celkovo 31 lekární, ktoré získal od rôznych firiem. Podľa šéfa realitnej divízie Penty Petra Paličku nie je vylúčené ani to, že do budúcnosti sa Penta práve v Bukurešti pustí aj do realitného biznisu.

Rast v Rumunsku by si chcela zabezpečiť aj investičná skupina Emma Capital podnikateľa Jiřího Šmejca. Tá aktuálne kupuje menšieho distribútora plynu Forte Gaz. Firma má na trhu s plynom v Rumunsku necelý 1-% podiel. Nad investíciou ale uvažuje aj český štátny podnik Lesy ČR. Ten na jar oznámil zámer kúpiť v Rumunsku až 15.000 hektárov lesa za 1,5 miliardy Kč (57,51 milióna eur).

Rumunsko však má aj svoje úskalia. Jedným z hlavných je pretrvávajúca korupcia, ale napríklad aj nedostatočná infraštruktúra. Niektorí českí investori, ktorí v Rumunsku už pôsobia, preto z týchto aj niektorých iných dôvodov ďalší rozvoj neplánujú.