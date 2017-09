Liberálom návrh na zmeny pri daňových kontrolách neprešiel

dnes 12:16 -

Poslanci SaS opäť neuspeli so snahou upraviť postupy pri daňových kontrolách dane z pridanej hodnoty. Už niekoľkýkrát navrhovali upraviť zákon o dani z pridanej hodnoty tak, aby sa skrátila lehota na vrátenie nadmerného odpočtu, obmedzila výška zadržiavaného nadmerného odpočtu a upravil sa tiež výpočet úroku zo zadržiavaného nadmerného odpočtu. Parlament však vo štvrtok návrh ich novely zákona o dani z príjmov neposunul ani do druhého čítania.

Podľa jednej z predkladateľov, poslankyne Jany Kiššovej, chceli liberáli napraviť súčasný stav, keď daňové úrady podľa nich neprimerane dlho zadržiavajú peniaze podnikateľov, ktorí potom častokrát nemajú napríklad na vyplácanie miezd, či úhrady dodávateľom. "Pokiaľ daňový úrad má dôvod na daňovú kontrolu, nech tak robí. Ale pokiaľ počas štyroch mesiacov nedôjde na také skutočnosti, že by išlo o krátenie daní, nech daň z pridanej hodnoty vráti," povedala.

Neúspešný návrh novely skracoval lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly, pričom ak by sa nepreukázala neoprávnenosť nároku na nadmerný odpočet, bol by daňový úrad povinný platiteľovi bezodkladne vrátiť nadmerný odpočet spolu s úrokom z nadmerného odpočtu. Zároveň poslanci SaS navrhovali zaviesť podmienku, že daňový úrad je oprávnený zadržiavať nadmerný odpočet najviac do výšky spornej sumy. Taktiež upravovali spôsob výpočtu úrokov zo zadržiavaného nadmerného odpočtu v prípade daňovej kontroly.