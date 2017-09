Hrozba pre zavedený systém: Centrálne banky zatiaľ na kryptomeny pripravené nie sú

Zdroj: Bloomberg

Centrálne banky pôsobia ako regulátor, ako dohľad nad menovou politikou a menami ako takými. Mnohým preto ležia v žalúdku. Nebolo to tak dávno, čo sa objavil ich nový súper, niečo, čo nemajú pod kontrolou a nedokážu to regulovať. Niečo, čo naberá každým dňom na o pularite a preto to už nemožno z pohľadu centrálnych bánk ignorovať. Technológia, ktorá bola donedávna doménou zopár nadšencov. Oproti klasickým menám mala zanedbateľný vplyv. Časy sa ale menia a dnes je to hit na ktorý musia centrálni bankári reagovať, aby nebolo neskoro.



"Centrálne banky si nemôžu dovoliť správať sa ku kryptomenám ako by šlo o nejakú hračku, je načase si uvedomiť, že sú to skutoční barbari pred jej bránou," hovorí Andrew Sheng, hlavný poradca Čínskej bankovej regulačnej komisie a spolupracovník Ázijského globálneho inštitútu na Hongkonskej univerzite.

Bitcoin a ostatné virtuálne meny predstavujú hrozbu pre zavedený peňažný systém, pretože ho dokážu účinne obchádzať. Peniaze, ako ich poznáme, sú závislé na autorite štátu a dôveryhodnosti centrálnych bánk, ktoré riadia cenu a množstvo peňazí v obehu. Kryptomeny vsadili na technológiu, ktorá sa údajne nedá nabúrať. A na nezávislosť.

Stále rastúca obľuba kryptomien a zväčšujúca sa veľkosť trhu, ktorý predstavujú, je hrozbou pre centrálne banky. Ich kontrola nad peniazmi klesá. Ako hovorí staré príslovie, ak niečo nedokážeš poraziť, spoj sa tým. Presne o to sa dnes pokúšajú aj centrálne banky. Hoci po svojom.



Čínska ľudová banka testuje svoju vlastnú kryptomenu a je stále bližšie tomu, aby sa znej stala prvá centrálna banka s vlastnými digitálnymi peniazmi.



ECB a Bank of Japan spojili svoje sily v rámci výskumného projektu, ktorý preskúma možné využitie technológie, na ktorej fungujú kryptomeny. Podobne je na tom Fed a ostatné americké banky.



Holandská centrálna banka už dokonca vytvorila vlastnú digitálnu menu, určenú výhradne pre vnútorný obeh, aby pochopila ako funguje.



Ruská centrálna banka sa zaujíma o ethereum a Ben Bernanke, bývalý šéf Fedu, sa vyjadril v tom zmysle, že kryptomeny majú dlhodobý potenciál.



Ne všetci ale zdieľajú Bernankeho nadšenie. Guvernér Fedu Jerome Powell upozorňuje predovšetkým na "významné politické otázniky", často sa hovorí o zraniteľnosti v prípade kybernetického útoku, nespoľahlivosti niektorých búrz a podobne. Powell varuje, že digitálne meny môžu obmedziť inovácie zacielené na zlepšenie súčasného platobného systému. Iní naopak vidia problém v tom, čo by to s finančným systémom urobilo, ak by aktuálna bublina praskla.





Digitálne meny zažívajú boom, nové, neraz celkom nezmyselné meny vznikajú takmer denne. Hodnota 20 najväčších kryptomien bola na konci augusta zhruba 150 miliárd dolárov, pričom stále rastie. Bitcoin tento rok predviedol bezprecedentný rast, hoci s extrémnou volatilitou, čo je slabina kryptomenám vlastná. Aj preto sa stále častejšie ozývajú hlasy o potrebe regulácie.

Samotné centrálne banky namiesto snahy regulovať, len varujú pred hroziacimi nebezpečenstvami súvisiacimi s kryptomenami. Zároveň sa pokúšajú stavať na tom, aké výhody by im technológie mohli pri modernizácii platobného systému priniesť.

Podľa Carla-Ludwiga Thieleho z Bundesbank je Bitcoin fenomén, ale za ďaleko zaujímavejší považuje samotný blockchain. Ewald Nowotny, guvernér rakúskej národnej banky, je tiež otvorený novým technológiám, ale novej mene neverí. Obchodovánie s Bitcoinom je podľa neho čistý hazard.

Ale guvernér belgickej centrálnej banky, Jan Smets, uviedol, že digitálna mena by mohla centrálnym bankárom umožniť rozviazať ruky. Znamenala by viac voľnosti pri riešení menovej politiky. Predovšetkým v období záporných úrokových sadzieb, kedy majú centrálni bankéri strach z toho, že ľudia budú preferovať hromadenie hotovosti.







Centrálne banky skrátka nesmú brať kryptomeny na ľahkú váhu. Guvernér Bank of England Mark Carney tvrdí, že regulátori by mali držať krok s vývojom finančných technológií, pokiaľ sa chcú vyhnúť kríze v štýle tej, aká tu bola v rokoch 2007-2009. Japonsko tento rok v apríli prijalo zákon, ktorí legalizuje platbu kryptomenami. Najväčšie japonské banky investujú do bitcoinových búrz a Agentúra pre finančné služby, ktorá je zodpovedná za reguláciu Bitcoinu, naďalej skúma možnosti využitia blockchainu. "Centrálne banky ešte nie sú pripravené na reguláciu digitálnych mien. Do budúcna sa to ale musí zmeniť, pretože neregulované digitálne meny sú a budú nástrojom v rukách zločincov a autorov pyramídových schém," hovorí Xiao Geng, profesor financií a verejnej politiky na Hongkonskej univerzite.

Sumit Agarwal z Georgetown University, ktorý v minulosti pôsobil ako ekonóm chicagského Fedu, má na vec ešte radikálnejší názor. "Je to výstrelok, ktorý upadne do zabudnutia, nakoniec ho bude využívať jedno percento spotrebiteľov a prijímať ešte menej obchodníkov. Aj keby sme digitálnu menu zabezpečili, stále zostáva celý rad problémov nevyriešených."

Mnoho fanúšikov by s ním asi nesúhlasilo, ale zatiaľ sa zdá, že digitálne meny vykazujú mnohé zo znakov nafúknutej bubliny, ktorá môže veľmi rýchlo spľasnúť. Ani to ale nie je dôvod, aby ich centrálne banky nezačali brať do úvahy. Keď už pre nič iné, tak aspoň z preventívnych dôvodov. Aby boli pripravené, keď bublina opäť praskne.

Proti kryptomenám sa nedávno postavil aj generálny riaditeľ najväčšej americkej banky JPMorgan, Jamie Dimon, podrobil ostrej kritike kybernetickú menu Bitcoin a označil ju za podvod. Predpovedal tiež, že tí, čo takúto menu nakúpia, v budúcnosti utrpia veľké straty. Informácie priniesol Financial Times. "Táto mena nebude fungovať," povedal Dimon na investičnej konferencii v New Yorku. "Keby sme mali bankára, ktorý by obchodoval s Bitcoinom, v sekunde by som ho prepustil, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, je to proti našim pravidlám. Po druhé, je to hlúpe," dodal.