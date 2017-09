Umelá inteligencia zvýši produktivitu aj spotrebu: Svetové HDP vďaka nej narastie o 15,7 bilióna USD

Zdroj: ITbiz

Štúdia predpokladá, že za necelou polovicou všetkých výnosov z umelej inteligencie v období rokov 2016–2030 bude vylepšenie produktivity práce. O zostatok sa postará zvýšený dopyt spotrebiteľov. Najväčší objem nárastu zaznamená Čína, 26 % nárast HDP, nasledovaná Severnou Amerikou so 14,5 %, čo dohromady dáva 70 % vplyvu na svetovú ekonomiku.



Aj Európa vyspelé krajiny z oblasti Ázie zaznamenajú významné výnosy z umelej inteligencie, nárast HDP sa v tomto prípade do roku 2030 odhaduje na 9-12 %. Spočiatku zaznamená vyššie výnosy Severná Amerika, a to hlavne vďaka svojej pripravenosti na príchod umelej inteligencie a veľkému počtu pracovných miest, ktoré by mohli byť nahradené výkonnejšími technológiami.

Čína začne výnosy USA prevyšovať behom jednej dekády, toľko totiž bude potrebovať na získanie potrebnej technológie a expertízy pre jej zavedenie.

Rozvojové krajiny, vrátane Latinské Ameriky a Afriky, zaznamenajú skromnejší nárast, menej ako 6 % HDP, predovšetkým kvôli slabším predpokladom pre zavedenie technológií tohto odvetvia.





„Umelá inteligencia v sebe skrýva veľký potenciál, možno väčší než ten, ktorý priniesla automatizácia,“ povedal Anand Rao, riaditeľ pre oblasť umelej inteligencie v PwC.

Všeobecne najvyššie výnosy sa očakávajú v oblastiach ako je odvetvie maloobchodu, finančný sektor , či zdravotná starostlivosť, kde zavedenie umelej inteligencie zvýši produktivitu, hodnotu produktov aj ich spotrebu.

Odborníci upozorňujú, že pre využitie celkového potenciálu, ktorý umelá inteligencia ponúka, je nutné zmeniť aj spôsob riadenia firiem. Musí sa prijať koncept, že aj náročné rozhodnutia dokáže namiesto ľudí urobiť umelá inteligencia. Tomuto modelu je nutné nielen prispôsobiť interné procesy a organizáciu, ale tiež akceptovať nové typy rizík, ktorá sú s umelou inteligenciou spojené. A naučiť sa s nimi pracovať.